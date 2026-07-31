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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** La banque espagnole Santander < SAN.MC > a proposé d'acquérir les quelque 10 % de parts qu'elle ne détient pas encore dans sa filiale brésilienne < SANB11.SA > par le biais d'un échange d'actions d'une valeur d'environ 1,9 milliard d'euros (2,19 milliards de dollars), a-t-elle annoncé jeudi.

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** Le distributeur canadien Alimentation Couche-Tard < ATD.TO > a annoncé son intention d’acquérir la société polonaise Zabka < ZAB.WA > pour environ 8,7 milliards de dollars, ce qui constituera sa plus importante acquisition et lui permettra de renforcer sa présence en Europe centrale et orientale après avoir renoncé l’année dernière à une offre de 46 milliards de dollars sur la société japonaise Seven & I < 3382.T >>.

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** La banque d’investissement publique française Bpifrance a cédé une participation de 2,5 % dans le groupe de télécommunications Orange < ORAN.PA >> pour 1,1 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars), tout en conservant sa position aux côtés de l’État français en tant que premier actionnaire de l’opérateur de télécommunications.

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** Shell < SHEL.L >> a annoncé avoir conclu un accord pour céder sa filiale BG Cyprus à la société pétrolière et gazière hongroise MOL Group < MOLB.BU >> pour un montant pouvant atteindre 720 millions de dollars, alors que le géant pétrolier britannique se concentre davantage sur ses activités liées au GNL.

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** La chaîne de supermarchés britannique Sainsbury's < SBRY.L >> a annoncé avoir conclu un accord pour céder son enseigne de grande distribution Argos pour un montant d'au moins 120 millions de livres sterling (161 millions de dollars), se séparant ainsi d'une activité qu'elle avait rachetée pour 1,1 milliard de livres sterling il y a dix ans.

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** HSBC < HSBA.L >>, < 0005.HK >> a annoncé qu’elle allait céder son portefeuille australien de prêts immobiliers et de crédit à la consommation, d’une valeur de 36 milliards de dollars australiens (25,30 milliards de dollars), au géant de l’investissement Blackstone < BX.N >>, marquant ainsi son retrait de la banque de détail en Australie.

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