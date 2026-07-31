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ExxonMobil: Bénéfice au plus haut depuis quatre ans au T2, mais en deçà des attentes
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 14:16
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Salon mondial des composites JEC au parc des expositions de Villepinte, près de Paris

Salon mondial des composites JEC au parc des expositions de Villepinte, près de Paris

ExxonMobil a fait état ‌vendredi d'un bénéfice du deuxième trimestre inférieur aux attentes, malgré des résultats ​au plus haut depuis quatre ans portés par la hausse des cours du pétrole et l'amélioration des marges de raffinage résultant de la guerre au ​Moyen-Orient.

Le bénéfice ajusté a bondi de 67% en glissement trimestriel à 14,7 milliards de dollars (12,78 milliards ​d'euros), soit 3,52 dollars par action, en ⁠deçà du consensus LSEG, qui donnait 3,50 dollars.

Cette croissance remarquable pourrait ‌nourrir la controverse lancée le mois dernier par le président américain Donald Trump, qui accuse les majors pétrolières de "pratiques abusives" ​en matière de prix ‌et a demandé l'ouverture d'une enquête à ce propos.

Selon ⁠le directeur financier d'Exxon, Neil Hansen, les résultats sous-jacents du groupe sont solides et l'écart par rapport au consensus est dû aux "fluctuations extrêmes" des prix ⁠des matières premières ‌et des marges, difficiles à modéliser.

Les géants américain et britannique ⁠Shell et Chevron ont également dépassé les attentes des analystes au deuxième ‌trimestre, tandis que TotalEnergies a fait état de chiffres conformes ⁠aux attentes pour la période avril-juin.

"Le deuxième trimestre a ⁠été marqué par des ‌perturbations, mais défini par l'exécution," a déclaré dans un communiqué le directeur ​général Darren Woods. "Au fur et à ‌mesure que les conditions changeaient, nous avons déplacé les produits là où ils étaient nécessaires."

La fragilité ​du cessez-le-feu conclu entre Washington et Téhéran a alimenté les incertitudes et fait grimper le prix du Brent à un cours de ⁠clôture moyen de 96,68 dollars le baril au cours du deuxième trimestre, soit une hausse trimestrielle de 23%.

La production totale d'Exxon s'est élevée à 4,5 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep/j) au deuxième trimestre, contre 4,6 millions de dep/j pour les trois premiers mois de l'année.

(Sheila Dang à Houston ; ​version française Augustin Turpin)

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