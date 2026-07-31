Incendies dans le Sud-Ouest : les saisonniers sans contrat mais réguliers pourront bénéficier du chômage partiel, selon le ministre du Tourisme

Le Porge, dans le Sud-Ouest, ce vendredi 31 juillet. ( POOL / SARAH MEYSSONNIER )

Un quart des 82.000 salariés concernés par les évacuations dans le Sud-Ouest avaient repris le travail jeudi, selon le ministre de l'Economie Roland Lescure.

Une mesure de soutien pour "ceux qui n'avaient pas forcément de contrat mais une fidélité aux entreprises". Les saisonniers qui devaient travailler dans une entreprise touchée par les incendies dans le Sud-Ouest, mais qui n'avaient pas encore commencé leur mission, pourront bénéficier du chômage partiel s'ils y avaient travaillé les deux années précédentes, a annoncé ce vendredi 31 juillet le ministre du Tourisme Serge Papin.

Le dispositif d'activité partielle, qui était accessible aux saisonniers en activité, "va être élargi aux saisonniers qui n'avaient pas de contrat, mais qui étaient là l'année dernière", a déclaré Serge Papin sur franceinfo, confirmant une information du journal Sud-Ouest. L'élargissement concerne "tous ceux qui étaient là depuis deux ans (été 2025 et 2024, NDLR), et qui n'avaient pas forcément de contrat mais une fidélité aux entreprises", a-t-il précisé.

"C'est pas la majorité, (...) en général, ils sont embauchés pour deux mois. Donc c'est un pourcentage plutôt minoritaire", a souligné le ministre. Le cabinet de Serge Papin avait indiqué lundi réfléchir à une mesure de soutien "de ces saisonniers qui vont peut-être se retrouver sans contrat".

Réouverture des commerces alimentaires et restaurants d'ici à "deux à quatre jours"

Le mégafeu de Gironde était "contenu" ce vendredi matin, après neuf jours de lutte, et plus de la moitié des 224.000 personnes évacuées ont pu regagner leur domicile dans 12 communes, du nord-ouest au sud de Bordeaux. Serge Papin, ancien PDG du groupement Système U, a souligné que les commerces alimentaires et restaurants devraient rouvrir d'ici à "deux à quatre jours", car une réouverture nécessite de "refaire l'entretien du froid, enlever les produits périmés, nettoyer parce que parfois il y a eu de la suie... Tout un travail d'intendance". Les magasins non-alimentaires devraient pouvoir rouvrir "assez vite" .

Selon le ministre de l'Économie, un quart des 82.000 salariés concernés par les évacuations avaient repris le travail jeudi. "À peu près 4.000 établissements", sur les 23.000 fermés ou évacués, ont rouvert, a détaillé Roland Lescure.