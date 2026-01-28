((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Deutsche Bank, Unilever et le groupe maritime français CMA CGM)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 20:45 GMT mercredi:

** Deutsche Bank AG DBKGn.DE et sa filiale de gestion d'actifs DWS Group DWSG.DE envisagent d'injecter des capitaux frais en échange d'une participation minoritaire significative dans le groupe d'assurance-vie Frankfurter Leben contrôlé par Fosun International 0656.HK, a rapporté Bloomberg News mercredi.

nL6N3YT16X

** Unilever ULVR.L a signé un accord pour vendre ses activités de soins à domicile en Colombie et en Equateur à la société péruvienne de biens de consommation Alicorp ALICORC1.LM pour un montant non divulgué.

nL4N3YT20P

** Le groupe maritime français CMA CGM et la société d'investissement américaine Stonepeak ont convenu de créer une coentreprise évaluée à près de 10 milliards de dollars pour exploiter et investir dans des terminaux portuaires, y compris aux États-Unis, ont déclaré les sociétés mercredi.

nL4N3YT25J

** Le courtier britannique Clear Group a renforcé son unité de réseau Brokerbility avec l'acquisition de Gauntlet Appointed Representative (AR) Network et Gauntlet Retail Brokers.

nL6N3YT0X7

** L'investisseur activiste Elliott Investment Management envisage une offre publique d'achat pour Toyota Industries < 6201.T >, a rapporté le quotidien économique Nikkei, ce qui pourrait compliquer davantage les efforts du groupe Toyota pour privatiser le fabricant de chariots élévateurs à fourche.

nL6N3YT0JW

** Prosperity Bancshares < PB.N > achètera sa rivale Stellar Bancorp < STEL.N > dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 2 milliards de dollars, ont déclaré les banques, créant une méga banque axée sur le Texas et soulignant la consolidation rapide parmi les prêteurs régionaux américains.

nL4N3YT17S

** Howden va acquérir PIBL, un courtier en assurance basé dans les îles Anglo-Normandes, sous réserve de l'approbation des autorités de régulation, a déclaré la société.

nL6N3YT0N2

** Le fabricant suisse de médicaments à façon Lonza LONN.S est en pourparlers avec un acheteur potentiel pour son activité de gélules et d'ingrédients de santé, a déclaré son directeur financier, sans nommer l'autre partie. nL6N3YT0KX

** Le Kazakhstan a soumis une offre formelle aux autorités américaines pour acquérir les parts du producteur de pétrole russe Lukoil LKOH.MM dans les projets énergétiques du pays, a déclaré le ministre de l'énergie Yerlan Akkenzhenov.

nL8N3YT0V6

** WTW a finalisé l'acquisition de Newfront, une opération que le cofondateur et directeur général du courtier américain Spike Lipkin a décrite comme le début d'un "jeu plus important sur une plateforme plus importante" nL6N3YT062

** British Land BLND.L va acquérir Life Science REIT

LABS.L dans le cadre d'une transaction qui valorise la fiducie immobilière à environ 150 millions de livres (207,1 millions de dollars), le plus grand propriétaire et exploitant direct de parcs commerciaux du Royaume-Uni a déclaré. nL6N3YT0FH

** L'investisseur activiste Fivespan Partners a déclaré mardi qu'il détenait 6,2% d'Appian APPN.O , une société de logiciels d'entreprise et d'informatique en nuage, et qu'il prévoyait de discuter de la stratégie commerciale avec sa direction et son conseil d'administration, étant donné que le prix de son action a chuté. nL1N3YT048

** L'entreprise colombienne de services publics Empresas Publicas de Medellin (EPM) a déclaré mardi qu'elle avait vendu la totalité de sa participation dans l'entreprise de télécommunications UNE à la filiale locale de Millicom MICC.F pour 2,1 billions de pesos (571,2 millions de dollars).

nS0N3TS04A

** Le fournisseur de logiciels d'intelligence artificielle pour entreprises C3.AI AI.N est en pourparlers pour fusionner avec la startup privée Automation Anywhere, a rapporté The Information mardi, citant des personnes familières avec les discussions. nL4N3YT08H