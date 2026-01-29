 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

TotalEnergies: feu vert confirmé pour la reprise du mégaprojet gazier de Mozambique LNG
information fournie par Zonebourse 29/01/2026 à 16:28

La levée de la force majeure ouvre la voie à la reprise complète des travaux et à une production de gaz naturel liquéfié attendue à partir de 2029.

Mozambique LNG va pouvoir reprendre l'ensemble des activités de son projet gazier, à terre comme en mer, vient d'annoncer TotalEnergies . Cette décision fait suite à la levée, le 7 novembre 2025, de la force majeure déclarée en 2021 par le consortium Mozambique LNG.
Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies, et Daniel Chapo, président de la République du Mozambique, ont officialisé cette reprise lors d'une rencontre à Afungi. Le gouvernement mozambicain a réaffirmé son engagement aux côtés du projet, notamment sur les enjeux de sécurité et la coopération en cours avec le Rwanda.
Les travaux de construction ont repris offshore et sur le site d'Afungi, mobilisant plus de 4 000 travailleurs, dont plus de 3 000 Mozambicains. Le projet, achevé à 40%, vise une mise en production de gaz naturel liquéfié (GNL, liquefied natural gas) en 2029, l'essentiel de l'ingénierie et des principaux achats ayant été réalisés.
Durant la phase de construction, jusqu'à 7 000 emplois directs seront créés et les contrats attribués aux entreprises locales devraient dépasser 4 milliards de dollars américains (USD).

Pour rappel, TotalEnergies est l'opérateur et l'actionnaire majoritaire du projet Mozambique LNG et détient une part d'environ 26,5% dans le consortium.

Le titre TotalEnergies gagne 2% à Paris en milieu d'après-midi et signe une progression de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.

Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

TOTALENERGIES
60,820 EUR Euronext Paris +1,37%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank