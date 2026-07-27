((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Banca Monte dei Paschi di Siena, Orange et FAT Brands)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 20 h 30 GMT:

** L'ancienne société de franchise de restauration FAT Brands a obtenu l'autorisation d'un tribunal des faillites pour mettre en œuvre un plan de liquidation après avoir cédé ses participations dans des chaînes telles que Fatburger, Johnny Rockets, Twin Peaks et Round Table Pizza. nL1N43T0UF

** L’opérateur de télécommunications français Orange

ORAN.PA et l’investisseur en infrastructures Morrison prévoient de créer une coentreprise de centres de données en France afin d’augmenter leur capacité et de répondre à la demande croissante en matière d’intelligence artificielle et de services cloud, ont indiqué les deux sociétés. nL1N43T0SR

** Les conseillers de la Banca Monte dei Paschi di Siena

BMPS.MI et du Banco BPM BAMI.MI étudient une fusion combinant espèces et actions, qui pourrait constituer une alternative à l’offre d’Intesa Sanpaolo ISP.MI sur Monte Paschi, a rapporté Bloomberg News.

nL1N43T0PJ

** La société de capital-investissement Cinven et le groupe d’investissement international La Caisse ont convenu d’acquérir conjointement une participation majoritaire dans l’agence de souscription spécialisée Optio auprès de Preservation Capital Partners, a annoncé la société. nL6N43T0QS

** Expand Energy EXE.O a annoncé son intention d’acquérir Twin Eagle Holdings, distributeur privé de gaz naturel, auprès de Five Point Infrastructure pour 1,25 milliard de dollars, afin de développer ses activités de distribution en Amérique du Nord. nL4N43T0SP

** La branche de capital-investissement de Goldman Sachs a conclu un accord en vue d’acquérir le contrôle du fabricant italien d’équipements médicaux Numantec auprès de White Bridge Investment, ont indiqué les deux sociétés, misant ainsi sur une activité générant des revenus stables dans un contexte d’incertitude macroéconomique.

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** Le distributeur d’énergie irlandais DCC Energy DCC.L a accepté une vente de 5,75 milliards de livres sterling (7,68 milliards de dollars) à un consortium de sociétés de capital-investissement américaines, KKR KKR.N et Energy Capital Partners, marquant ainsi une nouvelle acquisition étrangère d’une société cotée au Royaume-Uni cette année.

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** Rio Tinto RIO.AX a annoncé avoir conclu un accord avec le gouvernement de l’Australie-Occidentale pour céder leurs participations dans la coentreprise exploitant l’usine de dessalement d’eau de mer de Dampier à Yindjibarndi WaterCo.

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** La société d’immunologie belgo-néerlandaise argenx ARGX.BR va acquérir Forte Biosciences FBRX.O afin d’ajouter à son portefeuille le médicament expérimental FB102 destiné au traitement des maladies auto-immunes, a indiqué la société.

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** Le gestionnaire d’actifs australien Perpetual PPT.AX a déclaré avoir reçu une offre plus élevée, s’élevant à 2,55 milliards de dollars australiens (1,78 milliard de dollars), de la part de la société suédoise de capital-investissement EQT AB

EQTAB.ST , après avoir rejeté deux offres précédentes ce mois-ci. nL1N43S06J