 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 14/01/2026 à 11:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1030 GMT mercredi:

** Canadian Natural Resources < CNQ.TO > est en pourparlers pour acheter à Tourmaline Oil Corp < TOU.TO > un portefeuille de propriétés de gaz naturel d'une valeur de plus d'un milliard de dollars, a rapporté le Globe and Mail mercredi, citant deux sources familières avec les négociations.

nL4N3YF0VI

** Toyota Motor < 7203.T > a déclaré qu'il avait accepté d'augmenter son offre pour le groupe Toyota Industries < 6201.T > à 18 800 yens (118,11 $) par action dans le cadre du plan de privatisation du fabricant de chariots élévateurs.

nL1N3YF09H

** TotalEnergies < TTEF.PA > a signé un accord pour vendre à Vaaris sa participation non exploitée de 10% dans l'actif pétrolier onshore nigérian SPDC, rebaptisé Renaissance JV, après l'échec d'une vente l'année dernière à Chappal Energies, une société basée à l'île Maurice.

nL6N3YF0GS

** RWE < RWEG.DE > a déclaré avoir accepté de vendre une participation de 50 % dans ses projets éoliens offshore Norfolk Vanguard West et East à KKR < KKR.N >, après que la compagnie d'électricité allemande ait été l'un des gagnants d'une importante vente aux enchères britannique d'énergies renouvelables.

nFWN3YE18D

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

CDN NATURAL RES
45,990 CAD TSX +2,63%
Gaz naturel
3,42 USD NYMEX 0,00%
KKR & CO
130,100 USD NYSE -2,96%
Pétrole Brent
66,20 USD Ice Europ +1,13%
Pétrole WTI
61,89 USD Ice Europ +1,26%
RWE
48,970 EUR XETRA +1,49%
TOTALENERGIES
56,7700 EUR Euronext Paris +0,42%
TOURMALINE OIL
59,140 CAD TSX -0,69%
TOYOTA INDUSTRIE
99,500 EUR Tradegate -1,49%
TOYOTA INDUSTRIE
116,5500 USD OTCBB 0,00%
TOYOTA MOTOR
19,442 EUR Tradegate -1,65%
TOYOTA MOTOR
1 505,000 JPY LSE -48,71%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 14.01.2026 13:13 

    (Actualisé avec Bank of America, Wells Fargo, précisions Nvidia, cours en avant-Bourse/Netflix, Coca-Cola/gouvernance) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% ... Lire la suite

  • le gouvernement a dévoilé sa feuille de route 2026-2030 pour la prise en charge de l'obésité, sans trancher sur le remboursement des médicaments ( AFP / PAUL ELLIS )
    Prise en charge de l'obésité: le gouvernement dévoile sa feuille de route 2026-2030
    information fournie par AFP 14.01.2026 13:10 

    Repérer plus tôt, rembourser des consultations de diététique, de psychologues et de l'activité physique adaptée, former davantage de soignants: le gouvernement a dévoilé sa feuille de route 2026-2030 pour la prise en charge de l'obésité, sans trancher sur le remboursement ... Lire la suite

  • La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a infligé 27 millions d'euros d'amende à Free Mobile et 15 millions à Free après un vol massif de données de clients en 2024 ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Free et Free Mobile condamnés à de lourdes amendes après une fuite de données
    information fournie par AFP 14.01.2026 12:53 

    Les opérateurs Free et Free Mobile ont écopé mercredi d'un total de 42 millions d'euros d'amendes pour "manquements" à leurs obligations de sécurité lors d'une fuite de données spectaculaire en 2024, une sanction selon eux d'une "sévérité inédite" en matière de ... Lire la suite

  • LDC : Le mouvement reste haussier
    LDC : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 14.01.2026 12:52 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank