Attaque du 7-Octobre en Israël: Hachette rappelle un manuel parascolaire critiqué par Macron

Emmanuel Macron a dénoncé mercredi un manuel de révision parascolaire "intolérable", qui "falsifie les faits" au sujet des "attentats terroristes et antisémites du Hamas du 7 octobre" 2023 en Israël, tandis que la maison d'édition Hachette a parallèlement reconnu un "contenu erroné" et rappelé les ouvrages concernés.

"Le révisionnisme n'a pas sa place en République. J'ai demandé au gouvernement de prendre des mesures", a dit sur le réseau X le chef de l'Etat.

La Licra avait alerté mardi soir sur ce manuel de révision du baccalauréat dans lequel il est écrit: "En octobre 2023, à la suite de la mort de plus de 1.200 colons juifs lors d'une série d’attaques du Hamas, Israël décide de renforcer son blocus économique et d'envahir une grande partie de la Bande de Gaza, entraînant une crise humanitaire de grande ampleur dans la région".

"Ce narratif constitue une falsification de l'Histoire et une forme inacceptable de légitimation du terrorisme du Hamas, que cet ouvrage omet précisément de qualifier d'organisation terroriste", a dénoncé Yonathan Arfi, le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, dans un message sur X.

Le 7 octobre 2023, des commandos du mouvement islamiste palestinien Hamas ont lancé une attaque surprise sans précédent en Israël qui a entraîné la mort de plus de 1.200 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP basé sur des données officielles.

En riposte à l'attaque du 7-Octobre, Israël a lancé une offensive dans la bande de Gaza, faisant plus de 70.900 morts en deux ans, d'après les chiffres du ministère de la Santé de Gaza, placé sous l'autorité du Hamas, jugés fiables par l'ONU.

Un cessez-le-feu fragile est en vigueur depuis octobre.

"Hachette Livre annonce ce jour, et avec effet immédiat, le rappel de trois ouvrages de révision parascolaire intitulés +Objectif Bac Terminale+ qui contiennent un contenu erroné sur les événements du 7 octobre. Hachette Livre comprend l'émotion suscitée et tient à présenter ses excuses quant à ce contenu erroné présent sur une page de ces ouvrages", a réagi mercredi la maison d'édition dans un communiqué.

"Je tiens personnellement à présenter mes excuses auprès de tous ceux qui ont pu se sentir blessés à juste titre", a ajouté son PDG, Arnaud Lagardère, cité par le communiqué. Il s'en est entretenu mercredi matin avec Yonathan Arfi.

Le numéro un français de l'édition, passé sous le contrôle du milliardaire Vincent Bolloré fin 2023, a précisé qu'une enquête interne avait été "ouverte pour déterminer les raisons qui ont conduit à une telle erreur".

Le ministre de l'Education Edouard Geffray a qualifié sur X de "grave et inacceptable" le fait de "qualifier les victimes de l’attentat du 7 octobre 2023 de +colons juifs+". Cela constitue "une falsification des faits et une atteinte à la dignité des victimes du terrorisme", selon lui.

"La lutte contre l'antisémitisme est un combat de tous les instants", a pour sa part réagi la ministre déléguée chargée de la Lutte contre les discriminations Aurore Bergé.