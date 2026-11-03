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(Mises à jour: Vestel Elektronik et Anadolu Group Holding; Ajouts: CVR Energy)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 14h30 GMT:

** Le raffineur américain CVR Energy CVI.N a annoncé mardi qu'il allait racheter deux raffineries et l'activité de commercialisation de Marathon Petroleum MPC.N pour environ 4,2 milliards de dollars, ce qui lui permettra de presque doubler sa capacité de raffinage. nL6N46K0LM

** Vestel Elektronik et Anadolu Group Holding ont annoncé mardi avoir signé des accords pour céder leurs participations dans le constructeur turc de véhicules électriques TOGG au fonds souverain turc (TVF) et à Turkcell, dans le cadre de transactions d'une valeur totale de 368 millions d'euros (412 millions de dollars). nL6N46K05C

** La société XRG d’Abu Dhabi va racheter la participation de Shell SHEL.L dans le projet North West Shelf, exploité par Woodside Energy, pour 1,45 milliard de dollars, ce qui permettra à la filiale d’ADNOC d’acquérir son premier actif australien. nL6N46K08N

** Quatre actionnaires de Delfin, la société d’investissement de la famille italienne Del Vecchio et principal investisseur du géant de la lunetterie EssilorLuxottica ESLX.PA , ont rejeté une offre de rachat de leurs participations formulée par l’actionnaire Leonardo Maria Del Vecchio, ont rapporté lundi les agences de presse italiennes. nL5N46K0IW

** Marsh a annoncé lundi avoir acquis Triton Insurance Agency, un courtier spécialisé dans l'assurance maritime et nautique basé à Newport, dans le Rhode Island. nL6N46J189

** Marvell Technology MRVL.O rachète le fabricant de composants optiques Lumentum LITE.O dans le cadre d’une opération entièrement en actions d’une valeur de 115 milliards de dollars, dette comprise. Il s’agit de l’une des plus importantes opérations de rachat du secteur technologique et d’un pari audacieux sur le fait que le développement de l’IA alimentera la demande en puces pendant des années. nL6N46J0S1