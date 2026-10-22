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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 22:50

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Infineum, BASF, Vinci Compass Investments, Deutsche Börse, Gilead Sciences)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à20 h 30 GMT:

** Le groupe London Stock Exchange LSEG.L a annoncé qu’il allait racheter la société de données de crédit Octus pour 3,54 milliards de dollars, ce qui constitue sa plus importante acquisition depuis sept ans, alors qu’il cherche à renforcer son offre en matière de données et d’analyse face aux bouleversements liés à l’intelligence artificielle. nL4N4680EL

** L’investisseur soutenu par l’État CDP Equity a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir une participation de 8,9 % dans 2i Aeroporti, le plus grand réseau aéroportuaire d’Italie. Les conditions financières de l’opération n’ont pas été divulguées. nL8N4681KE

** Le fabricant allemand de produits chimiques Evonik

EVKn.DE , cible d’une tentative de rachat par son concurrent plus important BASF BASFn.DE , envisage lui-même l’acquisition d’un rival américain, en particulier Ashland ASH.N , selon le journal Handelsblatt. nS8N432008

** UBS UBSG.S a acquis une participation d’environ 4,8 % dans la société indienne 360 One Wam ONEW.NS après avoir converti des bons de souscription en actions, a indiqué la banque suisse, marquant ainsi une nouvelle étape dans le partenariat stratégique entre les deux entreprises. nL4N4680GT

** La société suédoise EQT EQTAB.ST va racheter la société de tests moléculaires Qiagen QIA.DE pour environ 9,6 milliards d’euros, ont annoncé mercredi les deux entreprises, mettant ainsi fin à des années de spéculations sur un rachat de la société néerlandaise. nL4N46720L

** L’administrateur de programmes et MGA Integrated Specialty Coverages a annoncé mercredi avoir acquis USASIA, un courtier en gros commercial basé en Californie, dans le but d’élargir son offre de produits et ses capacités de distribution sur la côte ouest. nL6N4670WU

** Infineum, un groupe chimique britannique soutenu par Shell SHEL.L , envisage une cession de 8 milliards de dollars, selon le Financial Times, alors que le géant de l’énergie tente de se recentrer sur ses activités principales dans le pétrole et le gaz. nL6N46811N

** BASF BASFn.DE a déclaré qu’elle respecterait les accords existants visant à préserver les emplois conclus par Evonik EVKn.DE , cible d’une OPA, en cas d’acquisition, et a averti que d’autres tentatives de rachat plus agressives émanant de l’étranger se profilaient à l’horizon. nL6N4680Y0

** Vinci Compass Investments a conclu un accord en vue d’acquérir 100 % de la plateforme de réassurance indépendante latino-américaine Austral Resseguradora; cette annonce intervient une semaine après que Liberty Mutual a annoncé son intention d’acquérir le fournisseur d’assurances de cautionnement Austral Seguradora. nL6N4681B2

** Les autorités européennes de la concurrence décideront d’ici le 27 novembre s’il convient d’approuver l’acquisition par Deutsche Börse DB1Gn.DE , pour un montant de 5,35 milliards d’euros, de la plateforme de transactions de fonds cotée à Amsterdam Allfunds ALLFG.AS , selon un document déposé auprès de la Commission européenne. nL6N46818O

** Gilead Sciences GILD.O a annoncé qu’elle allait acquérir le programme de médicaments oraux contre l’inflammation de PepStar Therapeutics, comprenant notamment un traitement expérimental contre les maladies intestinales, pour 1,275 milliard de dollars en espèces. nL4N46825Z

Fusions / Acquisitions

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ALLFUNDS GRP
0,000 EUR LSE Intl -100,00%
ASHLAND
73,000 USD NYSE -0,77%
BASF
52,450 EUR XETRA +0,15%
DEUTSCHE BOERSE
314,100 EUR XETRA -0,98%
EQT
26,940 EUR Tradegate +1,28%
EVONIK INDUSTR
21,260 EUR XETRA +2,71%
GILEAD SCIENCES
156,0400 USD NASDAQ -0,73%
LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
QIAGEN
45,050 EUR XETRA +0,26%
QIAGEN
36,775 EUR XETRA -1,51%
SHELL
4 032,250 GBX LSE +3,70%
UBS GROUP
38,320 CHF Swiss EBS Stocks -0,18%
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