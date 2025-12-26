((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT vendredi:

** La société informatique française Atos ATOS.PA a signé un accord contraignant pour vendre ses activités en Amérique latine à la société technologique brésilienne Semantix STIXF.PK dans le cadre d'un vaste plan de restructuration.

** Le fournisseur indien de services informatiques Coforge

COFO.NS a déclaré qu'il allait acquérir la société d'intelligence artificielle Encora pour une valeur d'entreprise de 2,35 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités internes en matière d'intelligence artificielle et d'étendre sa présence aux États-Unis et en Amérique latine.

