 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 26/12/2025 à 22:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Atos)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT vendredi:

** La société informatique française Atos ATOS.PA a signé un accord contraignant pour vendre ses activités en Amérique latine à la société technologique brésilienne Semantix STIXF.PK dans le cadre d'un vaste plan de restructuration.

nS8N3VB0C5

** Le fournisseur indien de services informatiques Coforge

COFO.NS a déclaré qu'il allait acquérir la société d'intelligence artificielle Encora pour une valeur d'entreprise de 2,35 milliards de dollars afin de renforcer ses capacités internes en matière d'intelligence artificielle et d'étendre sa présence aux États-Unis et en Amérique latine.

nL4N3XW0F8

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ATOS
45,800 EUR Euronext Paris +0,66%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cheffe Kafui et Le patissier Jacob N'cho nous régalent pour les fêtes
    Cheffe Kafui et Le patissier Jacob N'cho nous régalent pour les fêtes
    information fournie par France 24 26.12.2025 23:28 

    À l’occasion des fêtes, notre focus du samedi soir célèbre un Noël gourmand et engagé. Deux chefs français d’origine africaine, Kafui Aguéou-Kossi et Jacob N’Cho, revisitent les classiques de la cuisine et de la pâtisserie française avec des saveurs venues d’Afrique. ... Lire la suite

  • Cheffe Kafui et le patissier Jacob N'cho nous régalent avec des mets afro-français
    Cheffe Kafui et le patissier Jacob N'cho nous régalent avec des mets afro-français
    information fournie par France 24 26.12.2025 23:13 

    À l’occasion des fêtes, notre focus du samedi soir célèbre un Noël gourmand et engagé. Deux chefs français d’origine africaine, Kafui Aguéou-Kossi et Jacob N’Cho, revisitent les classiques de la cuisine et de la pâtisserie française avec des saveurs venues d’Afrique. ... Lire la suite

  • Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)
    Wall Street termine stable au lendemain de Noël
    information fournie par Reuters 26.12.2025 22:49 

    par Stephen Culp La Bourse de New York a fermé sans changement vendredi dans un contexte de faibles volumes d'échanges après Noël, tandis que les ‍investisseurs parient sur de nouvelles baisses de taux d'intérêt et de solides résultats d'entreprises pour soutenir ... Lire la suite

  • Un sapin devant la Bourse de New York le 5 décembre 2025 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street sans élan après Noël
    information fournie par AFP 26.12.2025 22:47 

    La Bourse de New York a clôturé sans élan vendredi, à l'issue d'une semaine raccourcie par le jour férié de Noël et marquée par l'absence de nombreux investisseurs. Les trois principaux indices boursiers de la place américaine sont restés proches de l'équilibre: ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank