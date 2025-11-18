 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 12:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT mardi:

** Un consortium dirigé par le groupe d'investissement brésilien Fictor et des investisseurs anonymes des Émirats arabes unis ont accepté d'acheter la banque brésilienne en difficulté Banco Master, a déclaré Fictor dans un communiqué.

** Le fabricant de peinture Dulux AkzoNobel < AKZO.AS > a annoncé son intention de fusionner avec le fabricant de peinture Axalta Coating Systems < AXTA.N > dans le cadre d'une opération qui donnera naissance à une société combinée d'une valeur d'entreprise de 25 milliards de dollars.

** La société suisse Cicor Technologies < CICN.S > a déclaré avoir fait une dernière offre révisée pour la société britannique TT Electronics < TTG.L >, en introduisant une option entièrement en espèces de 150 pence par action, ainsi qu'une alternative proposant des actions Cicor.

** ING Bank Slaski < INGP.WA > a déclaré qu'elle avait accepté d'acquérir la participation restante de 55 % dans la société polonaise de gestion d'actifs Goldman Sachs TFI auprès de Goldman Sachs Asset Management International Holdings pour 396 millions de zlotys (108 millions de dollars).

** Amundi < AMUN.PA > achète une participation de 9,9 % dans Intermediate Capital Group < ICGIN.L >, société cotée à Londres, afin de se développer sur les marchés privés dans le cadre de son nouveau plan stratégique triennal, a déclaré le plus grand gestionnaire d'actifs d'Europe.

** Le fabricant de puces GlobalFoundries < GFS.O > a déclaré avoir acquis Advanced Micro Foundry (AMF), un fabricant de puces basé à Singapour qui se concentre sur la photonique du silicium, un domaine en pleine croissance qui est utilisé dans les centres de données d'intelligence artificielle et les ordinateurs quantiques.

** La société de capital-investissement Thoma Bravo a fait une offre pour acquérir Clearwater Analytics < CWAN.N >, selon des personnes au fait du dossier, alors que la course au rachat du fournisseur de logiciels pour les sociétés d'investissement s'accélère.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AKZO NOBEL
56,5400 EUR Euronext Amsterdam -0,18%
AMUNDI
64,7500 EUR Euronext Paris -2,78%
AXALTA COAT SYST
28,180 USD NYSE -2,51%
CICOR TECHNOLOGIE
186,500 CHF Swiss EBS Stocks +7,49%
CLRWTR ANALTCS RG-A
19,970 USD NYSE +3,71%
GLOBALFOUNDRIES
32,9600 USD NASDAQ -0,27%
ICG
2 005,000 GBX LSE +6,14%
ICG
2 126,000 GBX LSE +0,66%
TT ELECTRONICS
146,800 GBX LSE +3,67%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

L'offre BoursoBank