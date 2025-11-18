La carte Vitale sur smartphone, mode d'emploi

La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer ( AFP / Fred TANNEAU )

La carte Vitale sur smartphone, progressivement testée et déployée depuis 2023, est désormais accessible à tous les assurés sociaux en métropole et en outre-mer. Mode d'emploi, en cinq questions.

- A quoi sert la carte Vitale sur smartphone ? -

"Complément" de la carte physique, la carte Vitale dématérialisée est "utilisable dans les mêmes situations que la carte Vitale physique auprès des professionnels de santé, lors d’une consultation médicale, pour la délivrance de médicaments à la pharmacie", explique l'Assurance maladie.

Avoir votre carte Vitale sur votre smartphone vous permettra de limiter les conséquences d'un oubli ou d'une perte, mais aussi de "suivre en direct vos dépenses de santé" puisque les résumés des dernières factures de soins sont consultables dans l'application.

A terme, la carte Vitale sur smartphone pourra intégrer votre assurance complémentaire santé et permettre le tiers-payant sur celle-ci. Elle permettra également de vous connecter à Mon Espace Santé, le carnet de santé numérique.

- Comment l'activer? -

L'installation de l'application carte Vitale sur votre téléphone se fait entièrement en ligne, mais elle requiert une procédure de sécurisation, pour que l'Assurance maladie puisse vérifier que vous êtes bien celui que vous prétendez être.

Si vous vous êtes déjà doté de l'application France Identité (liée à la nouvelle carte d'identité) sur votre smartphone, vous pourrez l'utiliser pour prouver votre identité et activer l'application carte Vitale.

Si vous ne disposez pas de France Identité, l'application carte Vitale va vous demander avant l'activation de prendre une vidéo d'une pièce d'identité (carte d'identité, passeport, titre de séjour) et de votre visage. Cette opération de reconnaissance faciale sera "validée par un opérateur humain", précise l'Assurance maladie.

Au moment de cette opération d'installation, il est nécessaire d'avoir avec vous votre numéro de Sécurité sociale.

- Comment utiliser l'application ?

Pour utiliser l'application chez un professionnel de santé, vous devrez la déverrouiller avec un code secret défini lors de l'activation (ou votre empreinte digitale, ou la reconnaissance faciale si votre smartphone le permet).

Vous présentez ensuite son smartphone au professionnel de santé qui, avec un lecteur adapté - QR code ou NFC (la technologie du sans contact) - aura accès à toutes les informations nécessaires.

- Faut-il conserver ma carte Vitale physique? -

Oui, il faut conserver votre carte vitale physique. L'application n'est qu'un "complément" de la carte Vitale.

Par ailleurs, tous les soignants n'ont pas encore les lecteurs et logiciels compatibles, même si l'équipement progresse rapidement: environ 5.000 professionnels de santé supplémentaires facturent avec l'application chaque mois, selon l'Assurance maladie.

Dans les régions ou l'application carte Vitale est déjà complètement déployée, 80% des pharmaciens ont déjà facturé sur cette base. Sur tout le territoire, le ratio est pour l'instant de deux tiers.

- Quelle sécurité ?

Selon l'Assurance maladie, l'application possède un haut niveau de sécurité et "ne contient pas d'information médicale".

Elle ne comporte en effet que "les données en lien avec les remboursements" (identités de l'assuré et des ayants-droit, numéro de sécurité sociale, régime d'assurance maladie et organisme de rattachement, résumés de factures des soins).

Le gouvernement et l'Assurance maladie espèrent que l'application va permettre de "franchir encore une étape dans la lutte contre la fraude sociale" et de "protéger notre système de santé".