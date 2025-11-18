Commerce : la France mise sur des partenariats "gagnant-gagnant" avec l'Afrique

Selon Nicolas Forissier, ministre délégué chargé du Commerce extérieur, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique ont dépassé 65 milliards d'euros en 2024. ( AFP / JULIEN DE ROSA )

"Cet esprit de co-construction et de partenariat gagnant-gagnant, je veux le porter avec force" a déclaré le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Nicolas Forissier lors du forum économique "Ambition Africa" à Bercy.

"Depuis 2017, sous l'impulsion du président de la République, nous avons engagé une transformation profonde de notre relation, et en particulier de notre relation économique", a souligné Nicolas Forissier devant des responsables politiques et chefs d'entreprises africains réunis pendant deux jours au ministère de l'Economie, à l'initiative de Business France, organisme public qui aide les entreprises françaises à exporter.

" C'est la nature de notre partenariat qui change. Nous ne nous contentons plus de relations intergouvernementales, mais nous allons plus loin: nous impliquons la société civile, le secteur privé des entreprises ", a-t-il poursuivi.

Fondée sur "la coopération" et "l'innovation", cette démarche concerne de nombreux secteurs "stratégiques", comme les énergies renouvelables, l'industrie verte, l'intelligence artificielle, la ville intelligente, la cybersécurité, l'agriculture ou l'agro-alimentaire, a énuméré le ministre.

"Cet esprit de co-construction et de partenariat gagnant-gagnant, je veux le porter avec force", a-t-il ajouté, annonçant qu'il se rendrait prochainement en Afrique du Nord, en Mauritanie et au Cap-Vert.

Vers une croissance en hausse en 2026, selon le FMI

Selon Nicolas Forissier, les échanges commerciaux entre la France et l'Afrique ont dépassé 65 milliards d'euros en 2024 , et la France est le quatrième investisseur étranger sur le continent.

"Plus que jamais, Ambition Africa a pour objectif de susciter de nouveaux courants d'affaires entre l'Afrique et la France", a déclaré Didier Boulogne, directeur général délégué export de Business France, l'agence nationale dédiée à l'accompagnement d'entreprises françaises à l'étranger.

" Notre action vise aussi à consolider les appuis forts en Afrique du Nord, de l'Ouest et centrale" et à attirer "davantage d'entreprises françaises vers l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe, des destinations qui semblent moins naturelles pour elles, mais qui pourtant sont de véritables relais de croissance".

Pour la zone incluant l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance économique de 3,5% en 2025 et 3,8% en 2026 . Il anticipe respectivement 4,1% et 4,4% en Afrique subsaharienne.