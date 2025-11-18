 Aller au contenu principal
Atos choisi pour construire le plus puissant supercalculateur français
information fournie par Boursorama avec AFP 18/11/2025 à 12:50

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Eviden, branche du groupe français d'informatique Atos, a été sélectionnée pour construire le supercalculateur le plus puissant de France, au sein d'un consortium d'entreprises, a annoncé le groupe mardi.

Le groupe américain de semi-conducteurs AMD a également été sélectionné pour participer à la fabrication, ainsi que la start-up française SiPearl, également spécialisée dans les semi-conducteurs.

Baptisé Alice Recoque, du nom d'une informaticienne française décédée en 2021 et spécialiste de l'IA, l'appareil sera le premier supercalculateur "exascale" de France, et le second en Europe, capable d'effectuer plus d'un milliard de milliards de calculs par seconde.

"Ce projet incarne notre ambition commune dans les domaines du calcul haute performance, de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques", a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste, cité dans le communiqué.

Début septembre, le supercalculateur Jupiter, dont la fabrication avait déjà impliqué le groupe Atos, a été inauguré en Allemagne.

Le projet Alice Recoque représente "un coût total de 554 millions d'euros sur 5 ans de fonctionnement", a précisé Atos.

L'appareil sera installé sur le site dédié au calcul intensif du CEA (Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives), situé en Essonne. La livraison s'effectuera en deux étapes, fin 2026 puis en 2027.

