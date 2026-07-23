((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Databricks, Arcadis, Iyogin Holdings, Future Industries et Argan)

Les offres publiques d’achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 20 h 30 GMT :

** Databricks a annoncé qu’elle allait étendre son partenariat avec Microsoft MSFT.O jusqu’aux années 2030, un accord dans le cadre duquel elle renforcera son utilisation de la plateforme Azure et des puces sur mesure de Microsoft. nL4N43P1WM

** Le groupe néerlandais de conseil en ingénierie Arcadis

ARDS.AS a suscité l'intérêt de plusieurs acquéreurs potentiels, dont son homologue canadien WSP Global WSP.TO , qui considèrent la société comme sous-évaluée, selon deux sources proches du dossier. nL6N43P14O

** Les établissements bancaires japonais Iyogin Holdings

5830.T , société mère de la banque régionale Iyo Bank, et Ehime Bank 8541.T , sont en phase finale de négociations en vue d’une fusion, a rapporté le journal Nikkei. nL4N43P2B2

** La société Foundation Future Industries, soutenue par Eric Trump, a annoncé jeudi un partenariat avec AMD AMD.O afin d’utiliser ses puces pour co-développer des robots humanoïdes autonomes destinés à des applications militaires et industrielles. nL4N43O1YF

** Les sociétés immobilières Argan ARGAN.PA et la belge WDP

WDPP.BR ont annoncé jeudi leur intention de fusionner pour créer une nouvelle société dont la valeur s'élèverait, selon elles, à 13 milliards d'euros (14,8 milliards de dollars).

nFWN43P14R

** Horace Mann Educators a conclu un accord en vue d’acquérir le prestataire d’aide aux salariés et la plateforme de complémentaire individuelle de Medical Mutual of Ohio, ainsi que de réassurer ses activités d’assurance vie et d’invalidité collectives, dans le cadre de trois transactions dont le prix d’achat net total s’élève à 240 millions de dollars.

nL6N43P0M3

** USA Rare Earth USAR.O a finalisé un accord visant à acquérir une participation minoritaire dans la société française Carester, ce qui permettra de financer l’extension d’une usine de traitement dont l’ouverture est prévue dans le courant de l’année.

nL8N43P1CG

** Matador Resources MTDR.N a annoncé son intention d’acquérir la société privée Paloma Permian auprès d’EnCap Investments pour environ 1,28 milliard de dollars, ajoutant ainsi à son portefeuille des actifs de forage de grande qualité dans le bassin du Delaware, riche en pétrole. nL4N43P13V