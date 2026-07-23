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Intel dépasse les attentes grâce à l'essor de l'IA et accélère ses investissements
information fournie par Zonebourse 23/07/2026 à 22:21
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Intel a publié des résultats trimestriels largement supérieurs aux attentes, portés par une forte demande pour ses processeurs destinés aux centres de données liés à l'intelligence artificielle. Le groupe enregistre sa plus forte croissance de chiffre d'affaires depuis près de quinze ans et a présenté des perspectives également supérieures aux estimations du marché. L'action Intel progresse de plus de 12% dans les échanges prolongés

Au deuxième trimestre, Intel a dégagé un bénéfice ajusté de 42 cents par action, contre 21 cents attendus par les analystes, tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 25% sur un an, à 16,1 milliards de dollars, dépassant largement le consensus de 14,42 milliards. Le directeur général Lip-Bu Tan a évoqué une demande "sans précédent" en capacités de calcul alimentée par l'intelligence artificielle, estimant que cette dynamique place le groupe en bonne position pour poursuivre sa croissance.

Pour le trimestre en cours, Intel prévoit un bénéfice ajusté de 38 cents par action et un chiffre d'affaires compris entre 15,8 et 16,8 milliards de dollars, là encore au-dessus des attentes des analystes. Le groupe a également annoncé une hausse significative de ses investissements afin de développer son activité de fonderie, tout en soulignant les progrès de son procédé de fabrication 14A. Si Intel a récemment désigné Fortinet comme premier client officiel de cette activité, les investisseurs attendent toujours l'annonce d'un client majeur utilisant ses technologies de production les plus avancées.

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