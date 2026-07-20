((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de Paramount Skydance, Eramet et Modella Capital)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 19h30 GMT:

** Paramount Skydance PSKY.O doit suspendre jusqu'au 3 août son projet d'acquisition de Warner Bros. Discovery WBD.O pour un montant de 110 milliards de dollars, a décidé un juge fédéral après qu'une coalition d'États menée par la Californie a fait valoir que cette fusion porterait un préjudice irréparable à la concurrence.

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** Eramet ERMT.PA et sa filiale gabonaise Eramet Comilog ont signé un protocole d’accord avec le gouvernement gabonais, visant à établir une feuille de route pour permettre le traitement de jusqu’à 700 kilotonnes par an de minerai de manganèse d’ici fin 2031 au Gabon, a indiqué la société dans un communiqué.

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** La société britannique de capital-investissement Modella Capital a manifesté son intérêt pour le rachat de la chaîne de grands magasins de luxe Harvey Nichols, a rapporté Sky News, citant des sources du secteur.

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** Le milliardaire russe de l’acier Vladimir Lisin a cédé une compagnie maritime opérant en mer d’Azov au groupe de logistique agricole Demetra, ont indiqué quatre sources du secteur à Reuters, précisant que l’accord avait été négocié avant que les attaques de drones ukrainiens contre des navires commerciaux n’entraînent des restrictions de navigation dans la région.

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** Tempus AI < TEM.O > a annoncé son intention d’acquérir Personalis < PSNL.O > dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 1,5 milliard de dollars, ajoutant ainsi un test de dépistage du cancer au portefeuille oncologique de cette entreprise spécialisée dans la médecine de précision basée sur l’IA.

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** La société britannique de capital-investissement Modella Capital a manifesté son intérêt pour le rachat de la chaîne de grands magasins de luxe Harvey Nichols, a rapporté Sky News, citant des sources du secteur.

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** Le producteur brésilien de sucre et d’éthanol Raizen < RAIZ4.SA > a accepté de céder sa sucrerie de Caarapo, située dans l’État du Mato Grosso do Sul, à Adecoagro Vale do Ivinhema pour 760 millions de reais (148,68 millions de dollars), a-t-il indiqué.

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** LXP Industrial Trust < LXP.N > va être privatisée par Brookfield Asset Management et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire de 5,2 milliards de dollars, a annoncé cette société d'investissement immobilier industriel.

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** Magnolia Oil & Gas < MGY.N > a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir WildFire Energy pour environ 4,06 milliards de dollars, dette comprise, afin de renforcer sa présence dans le gisement de Giddings, dans le sud du Texas.

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** BP < BP.L > a annoncé avoir conclu un accord pour céder ses activités autrichiennes de mobilité, de services de proximité et de recharge de véhicules électriques (EV) à Volenergy AG, selon des conditions confidentielles.

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** La société britannique Segro < SGRO.L > a rejeté une offre publique d’achat plus élevée, d’un montant de 13,5 milliards de livres sterling (18,2 milliards de dollars), émanant de Prologis < PLD.N >, ce qui a exacerbé le bras de fer alors que le géant américain de l’entreposage exhortait les actionnaires de son rival à faire pression sur le conseil d’administration pour qu’il accepte l’accord.

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** La société sud-coréenne Samsung Biologics < 207940.KS > va lancer une offre d'achat entièrement en numéraire de 1,46 milliard de francs suisses (1,81 milliard de dollars) sur le fabricant suisse de médicaments sous contrat PolyPeptide < PPGN.S >, ont annoncé les deux entreprises dans des communiqués distincts.

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