Minéraux critiques, tech et crainte de "subversions" aux rivaux étrangers : comment Washington veut forcer son industrie de défense à acheter américain

A l'instar de l'Europe, les Etats-Unis cherchent à réduire leur dépendance à l'approvisionnement extérieur pour leur tissu industriel. Dans le viseur : l'écrasante domination chinoise.

Donald Trump, à Ankara, le 8 juillet 2026 ( AFP / SAUL LOEB )

Le président américain Donald Trump a signé lundi 20 juillet un décret visant à encourager l'industrie de la défense à se fournir en priorité auprès d'entreprises américaines afin de "sécuriser ses chaînes d'approvisionnement contre les subversions physiques, cyber ou économiques". Cela concerne en particulier les composants, logiciels et minéraux critiques, ces éléments métalliques rares qui sont essentiels pour la production de systèmes d'armement mais aussi de semi-conducteurs ou de batteries pour les véhicules électriques, notamment.

Prouver qu'aucune autre solution nationale n'est possible

Le texte prévoit que le Pentagone n'accordera plus d'autorisation, à compter du 1er janvier, aux entreprises souhaitant importer les matériaux détaillés par le décret à moins qu'elles ne démontrent qu'il ne leur a pas été possible de trouver de fournisseur aux États-Unis.

Une entreprise qui demandera une dérogation devra notamment "documenter les efforts exhaustifs réalisés pour trouver du matériel en conformité ou prouver qu'aucun n'était disponible", a détaillé lors d'une conférence de presse téléphonique, Peter Navarro, conseiller de la Maison Blanche au Commerce. "Cela ne concerne pas spécifiquement la Chine mais notre dépendance à l'égard du reste du monde" , a déclaré Peter Navarro, interrogé sur le sujet. "Cerveau" de la politique commerciale américaine et décrit par le président des Etats-Unis comme un "dur à cuire sur la Chine", l'économiste est connu pour ses positions protectionnistes hostiles à Pékin, ainsi que pour son implication dans les droits de douane XXL qui jalonnent le deuxième mandat Trump.

Pour Peter Navarro, l'objectif à long terme est ainsi de faire en sorte que les États-Unis, "plutôt qu'être dépendants du reste du monde pour ces minéraux critiques", puissent "émerger en tant que fournisseur stratégiquement dominant grâce aux nouvelles technologies et aux innovations" dans le secteur.

Les États-Unis, comme l'Union européenne (UE), tentent de s'organiser afin de réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine concernant les minéraux critiques. Les entreprises chinoises disposent d'une part prépondérante de la chaîne de valeur mondiale, ce qui est vu par les deux partenaires comme un risque économique et de sécurité. Bruxelles et Washington ont signé fin avril un accord de principe en ce sens, afin de renforcer leur coopération en la matière, que ce soit pour la production comme pour l'approvisionnement. Pékin a déjà restreint les exportations de ces ressources stratégiques. Les minerais dits critiques - ou stratégiques - incluent des dizaines de matériaux dont le cobalt, le nickel, le manganèse, le graphite et le lithium, ainsi que les terres rares.