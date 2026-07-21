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Luxair renforce sa commande de Boeing 737-10
information fournie par Zonebourse 21/07/2026 à 12:10

La compagnie nationale luxembourgeoise poursuit le renouvellement de sa flotte avec de nouvelles commandes fermes et conserve une marge de manoeuvre pour accompagner sa croissance.

Boeing fait savoir que Luxair a converti 2 options sur des 737-10 en commandes fermes et obtenu 2 options supplémentaires sur ce modèle. A terme, le carnet de commandes ferme de la compagnie comptera 12 appareils Boeing, à savoir 8 Boeing 737-8 et 4 Boeing 737-10.

Cette décision s'inscrit dans la stratégie de renouvellement et de développement de la flotte de la compagnie. Les 737-10, configurés avec 213 sièges, seront déployés sur les lignes de loisirs et d'affaires à forte fréquentation.

Les Boeing 737-8 et 737-10 permettront de réduire la consommation de carburant et les émissions de l'ordre de 20% par rapport aux appareils remplacés, tout en offrant une capacité accrue et une meilleure efficacité opérationnelle.

"Cet accord constitue une nouvelle étape importante dans l'exécution de notre stratégie de flotte à long terme", a déclaré Gilles Feith, directeur général de Luxair, soulignant que les options supplémentaires permettront d'adapter la flotte à l'évolution de la demande.

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