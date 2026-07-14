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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** KKR s'est associé à Amwins Group et Dragoneer Investment Group au sein du consortium candidat à l'acquisition de Steadfast, a annoncé mardi le courtier australien. nL6N43G0CR

** Genesis Minerals < GMD.AX > a accepté d'acquérir sa concurrente de plus petite taille, Vault Minerals < VAU.AX >, dans le cadre d'une opération qui donnerait naissance au troisième plus grand producteur d'or d'Australie, avec une capitalisation boursière d'environ 12,6 milliards de dollars australiens (8,71 milliards de dollars). nL4N43F1SOt