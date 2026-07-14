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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 14/07/2026 à 11:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 09h30 GMT:

** KKR s'est associé à Amwins Group et Dragoneer Investment Group au sein du consortium candidat à l'acquisition de Steadfast, a annoncé mardi le courtier australien. nL6N43G0CR

** Genesis Minerals < GMD.AX > a accepté d'acquérir sa concurrente de plus petite taille, Vault Minerals < VAU.AX >, dans le cadre d'une opération qui donnerait naissance au troisième plus grand producteur d'or d'Australie, avec une capitalisation boursière d'environ 12,6 milliards de dollars australiens (8,71 milliards de dollars). nL4N43F1SOt

Fusions / Acquisitions

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