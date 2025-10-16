((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT jeudi:

** Bavarian Nordic < BAVA.CO > a déclaré mercredi qu'un consortium dirigé par Nordic Capital et Permira avait augmenté le prix de son offre pour le fabricant de vaccins à 250 couronnes danoises (39 $) par action après que son offre initiale n'ait pas été acceptée par un nombre suffisant d'investisseurs.

nL3N3VW1CH

** Le producteur alimentaire sud-africain Premier Group < PMRJ.J > a accepté d'acquérir toutes les actions de RFG < RFGJ.J > par le biais d'un échange d'actions dans lequel les actionnaires de RFG prendront une participation de 22,5 % dans le groupe combiné, ont déclaré les sociétés.

nL2N3VX079

** Canal+ < CAN.L > a déclaré avoir acquis une participation minoritaire dans l'opérateur et producteur de cinéma français UGC, alors que la société de radiodiffusion française a fait état d'une hausse organique de 1,2 % du chiffre d'affaires du groupe sur neuf mois.

nL6N3VX0F3

** L'opérateur de télécommunications français Orange < ORAN.PA > a augmenté son offre pour les 50% qu'il ne possède pas dans MasOrange à 4,8 milliards d'euros (5,6 milliards de dollars), a rapporté le site d'information espagnol El Confidencial, citant des sources de marché non identifiées.

nL5N3VX07W

** Altice France, propriétaire de la société de télécommunications SFR, a rejeté une offre de trois rivaux français, a annoncé le directeur général d'Altice Arthur Dreyfuss dans un mémo mercredi, portant un coup aux espoirs de consolidation des investisseurs sur le marché européen des télécommunications.

nL5N3VW0BN

** La société d'investissement Ardian et la société italienne de gestion d'actifs Finint Infrastrutture ont signé un accord pour acquérir conjointement Milione Spa, la société holding qui contrôle Save, l'opérateur de plusieurs aéroports, y compris le Marco Polo de Venise.

nL5N3VW1IS

** Un groupe d'investisseurs comprenant BlackRock, Microsoft et Nvidia achète l'un des plus grands opérateurs de centres de données au monde, avec près de 80 installations, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 40 milliards de dollars, afin de s'assurer une capacité de calcul convoitée pour l'intelligence artificielle.

nL3N3VW0TS

** Une société énergétique brésilienne contrôlée par les propriétaires de JBS, le plus grand conditionneur de viande au monde, a déclaré mercredi qu'elle avait signé un accord pour acheter la participation de la compagnie d'électricité Eletrobras dans la société publique Eletronuclear pour 535 millions de reais (98 millions de dollars).

nL2N3VW0KL

** La société de taxis aériens Archer Aviation < ACHR.N > a déclaré mercredi qu'elle avait remporté un appel d'offres pour acquérir le portefeuille d'environ 300 brevets de mobilité aérienne avancée de sa rivale Lilium pour 18 millions d'euros (20,91 millions de dollars), ce qui porte son propre portefeuille à plus de 1 000 brevets.

nL3N3VW161