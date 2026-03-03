((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 10h30 GMT mardi:

** Senior Plc SNR.L a reçu une proposition de rachat de la part d'un consortium composé de Tinicum et Blackstone BX.N , a indiqué le fournisseur britannique de produits aérospatiaux.

** La société d'investissement britannique Rosebank Industries

ROSE.L a déclaré qu'elle allait acquérir MW Components et CPM, deux entreprises industrielles basées aux États-Unis, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,05 milliards de dollars. nL6N3ZR0QE

** La major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA a vendu une participation de 50% dans 11 projets de batteries en construction en Allemagne à Allianz Global Investors ALVG.DE , ont annoncé les deux sociétés, alors que l'intérêt pour le marché allemand des énergies renouvelables, qui connaît une croissance rapide, ne cesse de croître. nL6N3ZR0M2

** BlackRock BLK.N a vendu sa participation restante de 11,4 % dans la société énergétique espagnole Naturgy NTGY.MC pour 2,79 milliards d'euros (3,25 milliards de dollars), selon une déclaration de marché. nL1N3ZQ12B

** Un consortium soutenu par BlackRock s'efforce de compléter son acquisition des activités portuaires mondiales de CK Hutchison 0001.HK sans deux terminaux au Panama, après que les autorités aient saisi les actifs, a rapporté le Financial Times.

** La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers avancés pour acheter le fournisseur de logistique WWEX Group afin de créer une entreprise de technologie de transport maritime d'une valeur de 12 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet. nL6N3ZR03S

** Amazon Data Services, filiale d'Amazon AMZN.O , acquiert le campus scientifique et technologique de l'université George Washington pour 427 millions de dollars, a annoncé l'université lundi, dans le cadre d'une expansion rapide de l'infrastructure destinée à soutenir l'intelligence artificielle. nL1N3ZQ1DJ

** Fidelis Insurance Holdings Limited a conclu un accord définitif pour racheter toutes les actions ordinaires restantes détenues par CVC Falcon Holdings, l'un de ses actionnaires fondateurs, pour un montant total de 163,4 millions de dollars.

