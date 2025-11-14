((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Barrick Mining, Union Pacific, Papa John, Alkami Technology, Snam)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 2130 GMT vendredi:

** Le conseil d'administration de la société canadienne Barrick Mining ABX.TO a évoqué la possibilité de scinder la société en deux entités distinctes, l'une centrée sur l'Amérique du Nord et l'autre sur l'Afrique et l'Asie, ont déclaré à Reuters quatre sources au fait des réflexions de la société.

** Un groupe de neuf procureurs généraux républicains a soulevé des problèmes de concurrence concernant le projet d'Union Pacific UNP.N d'acheter son petit rival Norfolk Southern NSC.N dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars visant à créer le premier opérateur américain de transport ferroviaire de marchandises d'un océan à l'autre.

** L'investisseur activiste Irenic Capital Management a augmenté sa participation dans Papa John's PZZA.O au cours du troisième trimestre, ont déclaré à Reuters des sources familières avec le dossier, ajoutant une nouvelle dimension aux spéculations croissantes sur l'avenir de la chaîne de pizzerias .

** L'investisseur activiste Jana Partners a pris une nouvelle participation dans la société américaine de technologie bancaire Alkami Technology ALKT.O au cours du troisième trimestre, ont déclaré à Reuters trois personnes au fait du dossier.

** L'opérateur italien de réseau de gaz Snam SRG.MI est sur le point d'abandonner son projet d'acquisition d'une participation minoritaire dans le plus grand opérateur indépendant de transport de gaz en Allemagne, selon des sources, en raison de la résistance du ministère allemand de l'économie.

** La société d'investissement privée américaine RedBird Capital Partners s'est retirée d'une offre de 500 millions de livres (671 millions de dollars) pour le groupe britannique Telegraph Media Group, dernier rebondissement en date d'une saga de deux ans et demi pour l'un des plus grands journaux britanniques.

** Merck < MRK.N > va acquérir Cidara Therapeutics < CDTX.O > pour près de 9,2 milliards de dollars, ce qui lui permettra d'avoir accès à un médicament expérimental pour la prévention de la grippe et de se diversifier avant la perte du brevet de son médicament phare contre le cancer, le Keytruda.

** L'opérateur boursier paneuropéen Euronext ENX.PA a déclaré que son offre publique d'achat pour 100% de Hellenic Exchanges EXCr.AT - l'opérateur de la bourse d'Athènes - était devenue inconditionnelle, suite à l'approbation de l'autorité grecque de régulation des marchés. nL1N3WQ09G