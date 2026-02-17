((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: KNDS, MTN, Monte dei Paschi, Mises à jour: Fairfax)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 21h00 GMT mardi:

** Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI va prendre le contrôle total de Mediobanca et la retirer de la cote tout en préservant sa marque, mettant ainsi fin à des semaines d'incertitude sur l'avenir de la banque d'affaires. nL1N3ZD0QL

** MTN Group MTNJ.J a accepté de prendre le contrôle total d'IHS Holding, en achetant les quelque 75 % de parts qu'il ne possède pas encore, dans le cadre d'une transaction qui valorise l'opérateur de tours à environ 6,2 milliards de dollars, ont indiqué les deux sociétés. nL1N3ZD0JO

** Berlin se prépare à acheter une participation minoritaire dans KNDS, le fabricant franco-allemand de chars d'assaut Leopard, selon quatre personnes familières avec le sujet, alors qu'il cherche à préserver son influence après une cotation prévue de 20 milliards d'euros (23,69 milliards de dollars) dans le courant de l'année. nL6N3ZD0M8

** Warner Bros Discovery WBD.O a rejeté la dernière offre hostile de Paramount Skydance PSKY.O à 30 dollars par action, mais a donné au studio hollywoodien sept jours pour présenter une "meilleure et dernière" offre pour le propriétaire de HBO Max et de la franchise "Harry Potter". nL4N3ZD0PX

** Danaher DHR.N va acquérir le fabricant d'oxymètres de pouls Masimo MASI.O dans le cadre d'une transaction de 9,9 milliards de dollars, l'entreprise de sciences de la vie cherchant à étoffer son portefeuille de produits diagnostiques.

** La holding d'assurance Fairfax Financial est à la tête d'un consortium qui a conclu un accord définitif pour acquérir toutes les actions en circulation de la société immobilière Kennedy-Wilson Holdings pour un montant d'environ 1,5 milliard de dollars. nL6N3ZD0HK

** PacifiCorp, un service public détenu par Berkshire Hathaway BRKa.N , vend à Portland General Electric POR.N pour 1,9 milliard de dollars des actifs et des infrastructures de production et de distribution d'énergie éolienne et de gaz naturel dans le centre et le sud de l'État de Washington, invoquant des problèmes de liquidité alors qu'il est confronté à des litiges concernant les incendies de forêt en Oregon.

** Exor EXOR.AS , le véhicule d'investissement de la famille Agnelli, et le fondateur de Lifenet Healthcare ont convenu de vendre le groupe italien de cliniques privées et de diagnostics à l'assureur Reale Mutua, ont déclaré les sociétés lundi. nL1N3ZC0EG

** Le fonds spéculatif américain Third Point a pris une participation dans la société de défense espagnole Indra

IDR.MC et soutient le projet de son président d'acquérir son concurrent plus petit Escribano Mechanical & Engineering, a déclaré lundi à Reuters une source du marché au fait de l'affaire. nL8N3ZC0VU

** La société allemande Hapag-Lloyd HLAG.DE a déclaré lundi qu'elle achèterait la société israélienne ZIM Integrated Shipping Services pour 4,2 milliards de dollars en espèces afin de consolider sa position de cinquième groupe mondial de transport maritime. nL1N3ZC06H

** La société d'investissement britannique Rosebank Industries ROSE.L est en pourparlers avancés pour acheter deux entreprises américaines détenues par des investisseurs privés pour un montant de 3,05 milliards de dollars, a-t-elle déclaré lundi. nL4N3ZC0C9

** Ardonagh Group a acquis une participation majoritaire dans Risk Management Insurance Brokerage (RMIB), basé à Hong Kong, a indiqué la société lundi. nL6N3ZC0BO

** La société chinoise de capital-investissement FountainVest a annulé un accord visant à acheter une participation majeure dans EuroGroup Laminations (EGLA)

EGLA.MI à l'actionnaire principal du fabricant italien de pièces pour moteurs électriques, EMS, après avoir échoué à obtenir une autorisation réglementaire en Inde. nL8N3ZC097

** Le groupe indien Torrent Power TOPO.NS a déclaré lundi qu'il achèterait à Larsen & Toubro LART.NS une centrale électrique au charbon dans le nord de l'Inde pour 68,89 milliards de roupies (759,48 millions de dollars), y compris la dette, alors qu'il cherche à augmenter sa capacité dans la région. nL4N3ZC082

(1 dollar = 0,8441 euro)