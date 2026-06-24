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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Qualcomm, Churchill Capital Corp XI Mises à jour: Ratio Petroleum Energy)

Les offres d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 13 h 30 GMT:

** Qualcomm < QCOM.O > a annoncé son intention d'acquérir la start-up spécialisée dans l'IA Modular dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à près de 4 milliards de dollars, ce qui lui permettra d'accéder à un logiciel capable d'exécuter des modèles d'IA sur différents processeurs sans avoir à écrire de code pour chacun d'entre eux.

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** Agility Robotics entrera en bourse par le biais d’une fusion avec la société à chèque en blanc Churchill Capital Corp XI < CCXI.O > dans le cadre d’une opération de 2,5 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés.

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** Ratio Petroleum Energy < RTPTp.TA > a conclu un accord en vue d'acquérir Pharos Energy < PHARP.L > dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à 124,3 millions de livres sterling (164 millions de dollars), permettant ainsi à la société énergétique basée en Israël d’accéder à des actifs de production en Égypte et au Vietnam.

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** Le fonds japonais Nippon Sangyo Suishin Kiko (NSSK) a présenté une nouvelle offre de rachat de Makino Milling Machine < 6135.T >, portant le prix de l'offre à environ 16 000 yens (98,96 dollars) par action, selon le journal Nikkei.

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** La société américaine de logistique Prologis < PLD.N > a rendu publique son offre publique d’achat de 12,6 milliards de livres sterling (16,62 milliards de dollars) sur la société britannique Segro < SGRO.L > après que le propriétaire d’entrepôts eut rejeté sa proposition, cherchant ainsi à faire pression sur le conseil d’administration pour qu’il accepte.

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** L'entreprise italienne de services énergétiques Saipem < SPMI.MI > a accepté de céder son activité de forage offshore en eaux peu profondes en Arabie saoudite dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 285 millions de dollars, a annoncé la société.

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** Le groupe Mari, fondé par Ari Emanuel, directeur général de TKO < TKO.N >, est en pourparlers avancés en vue d’acquérir l’opérateur britannique de théâtres du West End ATG Entertainment pour 4,5 milliards de livres sterling (soit 5,94 milliards de dollars), a rapporté mardi le Financial Times, citant quatre sources proches du dossier.

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Fusions / Acquisitions

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