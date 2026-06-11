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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 11/06/2026 à 22:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 20 h 00 GMT:

** Honeywell a déclaré jeudi qu'elle visait des transactions d'une valeur comprise entre 2 et 4 milliards de dollars et qu'elle voyait des opportunités d'acquisitions dans son secteur de l'automatisation industrielle. nL1N42J10N

** Le constructeur italien de yachts de luxe Ferretti YACHT.MI envisage de racheter tout ou partie de son concurrent en difficulté The Italian Sea Group TISGR.MI , a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL8N42J1MZ

** La société britannique Spire Healthcare SPI.L a déclaré jeudi que la date limite accordée à Toscafund Asset Management pour confirmer son offre de rachat de 1 milliard de livres sterling (1,33 milliard de dollars) de l'opérateur d'hôpitaux privés avait été reportée au 25 juin. nL6N42J0TP

** La société d'investissement américaine Elliott Advisors a rejoint les soumissionnaires envisageant le rachat de The Very Group dans le cadre d'une opération qui pourrait valoriser le distributeur en ligne britannique à 2 milliards de livres sterling (2,67 milliards de dollars), a rapporté Sky News.

nL6N42J0T7

** Dana DAN.N va fusionner avec la division mobilité d'Eaton ETN.N dans le cadre d'une opération valorisant cette unité à environ 5,1 milliards de dollars, ont annoncé les deux sociétés, alors que le fournisseur de pièces automobiles cherche à se développer dans le secteur des composants automobiles face à une demande soutenue sur le marché des pièces de rechange.

nL4N42J0T3

** Frasers Group < FRAS.L >, le distributeur contrôlé par le milliardaire britannique Mike Ashley, a lancé mercredi une offre publique d'achat de 2 milliards d'euros (2,31 milliards de dollars) sur la marque de mode allemande en difficulté Hugo Boss < BOSSn.DE >.

nL1N42I0QZ

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DANA
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EATON CORP -NPV-
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FERRETTI
3,090 EUR MIL 0,00%
FRASERS GRP
75,670 GBX LSE -83,98%
HUGO BOSS
39,760 EUR XETRA +9,05%
SPIRE HEALTH GRO
220,000 GBX LSE +2,80%
THE IT SEA GRP
1,466 EUR MIL +10,73%
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