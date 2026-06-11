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Wall Street termine en nette hausse, portée par l'Iran et la tech
information fournie par AFP 11/06/2026 à 22:10

Des courtiers dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des courtiers dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en nette progression jeudi, portée à la fois par le retour des espoirs sur un accord au Moyen-Orient après des propos optimistes de Donald Trump et la reprise du secteur technologique.

Le Dow Jones a pris 1,86%, l'indice Nasdaq - qui rassemble les géants de la tech - a bondi de 2,54% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,75%.

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1 commentaire

  • 22:24

    Fake news
    Un coup de bourse initié par Trump pas mal réussi .

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