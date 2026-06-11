Wall Street termine en nette hausse, portée par l'Iran et la tech

Des courtiers dans la salle des marchés de la Bourse de New York (NYSE) lors de l'ouverture de la séance, à New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York a clôturé en nette progression jeudi, portée à la fois par le retour des espoirs sur un accord au Moyen-Orient après des propos optimistes de Donald Trump et la reprise du secteur technologique.

Le Dow Jones a pris 1,86%, l'indice Nasdaq - qui rassemble les géants de la tech - a bondi de 2,54% et l'indice élargi S&P 500 a gagné 1,75%.

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