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(Ajouts: Specialty Program Group, CDP)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées jeudi à 13h30 GMT:

** Specialty Program Group a racheté HCM Unlocked, un prestataire de services gérés s’appuyant sur la technologie et comptant plus de 200 salariés. nL6N45G0RS

** La banque publique italienne CDP est en pourparlers avec des investisseurs du Golfe, dont le fonds souverain d'Abou Dhabi Mubadala, en vue de céder entre 15% et 35% du développeur de centrales électriques Ansaldo Energia, ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. nL8N45F0KU

** Le français Schneider Electric SCHN.PA a l’intention de lancer une offre publique d’achat volontaire sur le fabricant bulgare d’appareils pour la maison connectée Shelly Group

SLYG.BB , à 70 € par action, a annoncé le groupe industriel.

nL8N45G08I

** Un consortium soutenu par BlackRock BLK.N et IFM Investors est en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir le portefeuille de centres de données de Stack Infrastructure dans la région Asie-Pacifique pour un montant pouvant atteindre 25 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

nL6N45G0J4

** La société Capricorn Energy CNE.L , cotée au Royaume-Uni, a accepté les conditions révisées d’une offre publique d’achat de 396 millions de dollars émanant de la société pétrolière norvégienne DNO DNO.OL .

nL4N4590H4

** Le groupe chimique belge Tessenderlo TESB.BR a finalisé une prise de participation minoritaire dans la société américaine de sciences agricoles FMC FMC.N , en acquérant une participation de 20% pour environ 403 millions de dollars, ont indiqué les deux entreprises.

nL6N45G0BA

** Le producteur vietnamien de tungstène Masan High-Tech Materials a annoncé qu’il céderait une participation de 4,99% au fournisseur américain de produits à base de tungstène Elmet Group ELMT.O , dans le cadre d’une opération valorisant la société à environ 2,5 milliards de dollars.

nL6N45G02G

** La société de capital-investissement Hellman & Friedman étudie la cession du fournisseur de logiciels d’assurance Applied Systems, une opération qui pourrait valoriser la société à hauteur de 10 milliards de dollars, selon des sources proches du dossier.

nL6N45F0TW

** La société britannique de technologies sous-marines Ashtead Technology ATAS.L a annoncé mercredi avoir reçu une proposition indicative non contraignante de la part d’Ember Infrastructure Management, qui valorise l’entreprise à environ 498 millions de livres sterling (soit 659,75 millions de dollars).

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** Le groupe de capital-investissement CVC CVC.AS a accepté d’acquérir une participation minoritaire dans le fournisseur d’infrastructures Internet CDN77, basé à Prague, dans le cadre d’une opération qui marque l’arrivée d’un investissement externe pour la première fois, ont indiqué mercredi les deux sociétés dans un communiqué.

nL4N45F0OR

** La société française d'automatisation et de services postaux Quadient QDT.PA a annoncé mercredi avoir conclu un accord pour la cession de son activité britannique de consignes automatiques pour un montant de 65 millions d'euros.

nFWN45F0XT

** La société indienne Waaree Energies WAAN.NS va fusionner Indosolar INDL.NS , une filiale du groupe, avec la société mère dans le cadre d’une opération d’une valeur de 9,5 milliards de roupies (soit 99,23 millions de dollars), ont annoncé mercredi les fabricants de modules solaires.