Présidentielle: Jadot suspendu temporairement des Ecologistes, pour son soutien à Glucksmann

Yannick Jadot à l'université d'été des Ecologistes à Saint-Martin-d’Hères, en Isère, le 21 août 2026 ( AFP / Alex MARTIN )

L'ex-candidat des Ecologistes à la présidentielle Yannick Jadot a été suspendu vendredi temporairement de son parti, pour son soutien au candidat de Place publique Raphaël Glucksmann, selon un courrier des Verts qui lui a été adressé, et dont l'AFP a eu copie.

Constatant que le sénateur de Paris, qui a annoncé son ralliement à M. Glucksmann fin août, va prochainement participer à un débat pour représenter Place publique, et alors que le conseil fédéral des Ecologistes a validé la candidature de la patronne des Verts Marine Tondelier, "le secrétariat exécutif" a décidé de suspendre son statut d'adhérent "à titre conservatoire", pour trois mois, explique ce courrier, révélé par La Tribune Dimanche.

M. Jadot, candidat à l'Elysée en 2017 et 2022, est prié "de ne plus communiquer vis-à-vis de l’extérieur au nom du Parti Les Écologistes", est-il ajouté.

"La suspension est une mesure conservatoire prise par le secrétariat exécutif, c'est le Conseil disciplinaire qui statuera sur une sanction, il doit le faire avant la fin des trois mois", a précisé à l'AFP François Thiollet, secrétaire national adjoint des Verts.

Les adhérents doivent voter en décembre sur le maintien ou non de la candidature de Marine Tondelier, à l'issue de négociations avec les autres partis de gauche, pour savoir si un accord programmatique et de gouvernement est possible.

"J'espère sincèrement que les écologistes ne vont pas poursuivre cette stratégie funeste de résignation à être des observateurs passifs assumés d’une situation politique aussi menaçante", a répondu Yannick Jadot dans un message à l'AFP.

Celui qui a fait le meilleur score de l'Ecologie, aux élections européennes de 2019, avec 13,5% des voix, explique son soutien à M. Glucksmann "par fidélité à ses convictions écologistes et ce que je crois être les valeurs de l’écologie politique", citant "la révolution écologique, la lutte sans ambiguïté contre le racisme et l’antisémitisme, l’attachement au projet européen, à l’internationalisme et à la démocratie".