CAC 40
7 765,24
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 11:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** Le mineur coté à Londres Anglo American < AAL.L > a déclaré qu'il avait convenu d'une fusion avec le Canadien Teck Resources < TECKb.TO >, dans ce qui serait la plus grande opération de fusion et d'acquisition du secteur minier depuis plus d'une décennie.

nL3N3UW0CW

** Permira et Blackstone Inc < BX.N > acquièrent une participation minoritaire de 525 millions de dollars dans la société de petites annonces Property Finder, basée à Dubaï, selon une déclaration commune, signe de l'appétit continu des investisseurs pour le marché immobilier de l'émirat.

nL2N3UW05N

** Le groupe sud-africain de supermarchés SPAR < SPPJ.J > a déclaré avoir vendu la totalité de sa participation dans son unité suisse SPAR Switzerland au groupe d'investissement Tannenwald Holding pour une valeur de 46,5 millions de francs suisses. (58,73 millions de dollars)

nL3N3UW0BN

** Novartis < NOVN.S > va acquérir Tourmaline Bio < TRML.O > pour 48 dollars par action, ce qui valorise la société biopharmaceutique basée à New York à 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée, a déclaré le géant pharmaceutique suisse.

nL2N3UW057

** ASML < ASML.AS > investira 1,3 milliard d'euros (1,5 milliard de dollars) dans la startup française d'intelligence artificielle Mistral AI, devenant son principal actionnaire avec une participation d'environ 11%, a déclaré le fabricant néerlandais d'équipements pour puces, confirmant un rapport de Reuters datant de dimanche.

nS8N3M1024

** LG Chem a déclaré que la société japonaise Toyota Tsusho Corp avait acquis une participation de 25 % dans l'usine de matériaux cathodiques de la société en Corée du Sud, devenant ainsi le deuxième plus grand actionnaire de l'usine.

nP8N3OY02P

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ANGLO AMERICAN
2 495,000 GBX LSE +9,29%
ASML HLDG
679,1000 EUR Euronext Amsterdam +0,37%
BLACKSTONE
173,470 USD NYSE +2,03%
NOVARTIS
102,080 CHF Swiss EBS Stocks -0,23%
SPAR GROUP
5,8800 USD OTCBB 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

