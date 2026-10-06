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(Actualités: Informa, McKesson; ajouts: Energy Transfer, Uber Technologies, UPM-Kymmene, SAP, Paramount Skydance, Emera)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à 20 h 00 GMT:

** Paramount Skydance PSKY.O a finalisé mardi son rachat spectaculaire de Warner Bros Discovery WBD.O pour 110 milliards de dollars, créant ainsi un géant hollywoodien baptisé Skydance et confiant à son directeur général, David Ellison, les rênes de l'une des plus grandes entreprises mondiales du divertissement. nL4N45E0M9

** Emera EMA.TO a annoncé mardi qu’elle allait racheter son concurrent Canadian Utilities CU.TO pour 14,3 milliards de dollars canadiens (10,02 milliards de dollars) en actions, renforçant ainsi sa puissance financière alors que les compagnies d’électricité intensifient leurs investissements pour répondre à une demande en plein essor. nL4N45S0P5

** Le distributeur pharmaceutique McKesson MCK.N et la société de capital-investissement Clayton Dubilier & Rice ont convenu mardi de retirer de la cote le prestataire de soins par perfusion Option Care Health OPCH.O dans le cadre d’une opération d’une valeur d’environ 5,8 milliards de dollars, dette comprise. nL4N45S0SZ

** La société britannique Informa INF.L a annoncé mardi qu’elle allait racheter l’organisateur d’événements Clarion pour 2,24 milliards de livres sterling (3 milliards de dollars) et se séparer de sa branche d’édition universitaire Taylor & Francis, afin de se concentrer sur le développement de son activité d’événements en présentiel, en forte croissance. nL4N45S0CT

** L’investisseur en capital-risque BP Marsh & Partners, coté à Londres, a annoncé avoir acquis une participation de 30 % dans Dauntless, une agence d’assurance maritime nouvellement créée, pour une contrepartie symbolique, soutenue par une ligne de crédit de 2 millions de livres sterling (2,64 millions de dollars). nL6N45S0BG

** Energy Transfer ET.N a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d’acquérir Vaquero Midstream dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 2,6 milliards de dollars en espèces et en actions, élargissant ainsi les activités midstream de la société d’exploitation de pipelines. nL4N45S0RF

** Uber Technologies UBER.N a annoncé mardi qu’elle allait racheter la plateforme américaine de restauration ezCater dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire de 2,3 milliards de dollars, sa dernière initiative visant à renforcer son activité de livraison, le segment d’activité de l’entreprise qui connaît la croissance la plus rapide. nL6N45S0SK

** La société finlandaise UPM-Kymmene UPM.HE et la société sud-africaine cotée en bourse Sappi SAP.J disposent désormais de 20 jours supplémentaires, jusqu’au 9 décembre, pour proposer des mesures correctives visant à répondre aux préoccupations de l’UE en matière de concurrence concernant leur coentreprise dans le secteur du papier, d’une valeur de 1,42 milliard d’euros (1,6 milliard de dollars), a indiqué la Commission européenne.

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** CVC Capital Partners CVC.AS et la société d'investissement belge Groupe Bruxelles Lambert GBLB.BR ont relevé leur offre publique d'achat sur le laboratoire pharmaceutique italien Recordati RECI.MI à 53 € par action et ont prolongé la durée de l'offre. nL8N45S0A3

** L’éditeur de logiciels allemand SAP SAPG.DE a annoncé mardi avoir conclu un accord en vue d’acquérir TechWolf, une société belge spécialisée dans l’analyse des données relatives aux effectifs afin de cartographier les compétences et les missions des collaborateurs, pour un montant non divulgué.

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** Le groupe français BPCE a acquis une participation de 7 % dans la banque espagnole Sabadell SABE.MC et prévoit de devenir un actionnaire à long terme. Selon les analystes, cette opération pourrait contribuer à protéger Sabadell d’éventuelles offres hostiles, après que la banque eut repoussé l’année dernière une tentative de rachat de la part de son grand concurrent BBVA BBVA.MC . nL8N45S07J

** La société d’investissement internationale KKR KKR.N a annoncé lundi avoir conclu un accord pour racheter le gestionnaire de fonds de capital-investissement Gen II Fund Services dans le cadre d’une transaction de 5,1 milliards de dollars, dette comprise, ce qui lui permet de se positionner sur les infrastructures soutenant les marchés privés. nL6N45S001