((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Visa, KKR, American Family Mutual Insurance Company, Miller, Curium Mises à jour: Prysmian)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées lundi à 13 h 30 GMT:

** Visa < V.N > a annoncé son intention d'acquérir BioCatch, un fournisseur de solutions de lutte contre la fraude, pour 2,4 milliards de dollars en numéraire auprès de la société d'investissement Permira et d'autres investisseurs, marquant ainsi la dernière initiative en date du géant des cartes de paiement pour renforcer son offre en matière de cybersécurité.

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** Le géant du capital-investissement KKR < KKR.N > va retirer Integer Holdings < ITGR.N > de la cote dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 5,7 milliards de dollars, a annoncé le fabricant de dispositifs médicaux.

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** American Family Mutual Insurance Company va acquérir Bowhead Specialty Holdings dans le cadre d’une opération entièrement en numéraire évaluée à environ 1,2 milliard de dollars, ont annoncé les deux sociétés, ce qui permettra à l’assureur d’étendre ses activités dans le domaine de l’assurance commerciale.

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** Le courtier en réassurance spécialisé Miller (re) a finalisé l’acquisition de la société Shields Reinsurance Brokers, basée à Dubaï, a indiqué la société.

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** Curium a conclu un accord en vue d'acquérir la société de produits radiopharmaceutiques Lantheus Holdings < LNTH.O > dans le cadre d'une opération pouvant atteindre 8 milliards de dollars, ont indiqué les deux sociétés.

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** L'italien Prysmian < PRY.MI >,premier fabricant mondial de câbles, a conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant américain de produits électriques Atkore < ATKR.N > dans le cadre d'une transaction de 3,8 milliards de dollars, misant ainsi sur l'électrification et la demande en infrastructures pilotées par l'IA.

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** L'assureur belge Ageas a annoncé qu'il céderait sa participation de 30,95 % dans Maybank Ageas Holdings Berhad à la banque malaisienne Maybank pour 1,1 milliard d'euros (1,27 milliard de dollars), enregistrant ainsi une plus-value estimée après impôts à environ 450 millions d'euros.

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** La société de négoce japonaise Itochu < 8001.T > va acquérir 50 % de la société américaine de crédit-bail aéronautique Aviation Capital Group (ACG) auprès de Tokyo Century < 8439.T > pour 1,946 milliard de dollars, a-t-elle annoncé, élargissant ainsi ses activités dans le secteur aéronautique dans la perspective d’une croissance continue du marché du crédit-bail.

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** Malayan Banking (Maybank) < MBBM.KL > a annoncé qu’elle allait racheter les 30,95 % restants du capital de Maybank Ageas Holdings à l’assureur belge Ageas < AGES.BR > pour 4,8 milliards de ringgits (soit 1,18 milliard de dollars), s’assurant ainsi la pleine propriété de son activité d’assurance Etiqa.

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** BP < BP.L > a finalisé la vente de sa raffinerie de Gelsenkirchen à la société d’investissement Klesch Group, et prévoit une réduction d’environ 1 milliard de dollars de ses dépenses d’exploitation sous-jacentes, le géant pétrolier simplifiant ses activités.

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** AstraZeneca Plc < AZN.L > et Bristol Myers Squibb < BMY.N > ont mené des discussions préliminaires concernant une éventuelle fusion qui donnerait naissance à l’une des plus grandes sociétés pharmaceutiques au monde, avec une valeur combinée de près de 400 milliards de dollars, selon une source proche du dossier.

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** Emirates NBD < ENBD.DU > a annoncé dimanche que sa filiale à 100 % en Égypte avait conclu un accord définitif en vue d’acquérir les activités de banque de détail de HSBC Égypte.

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** Le fournisseur suisse de matériaux de construction Holcim Group < HOLN.S > a annoncé dimanche son intention de céder ses activités aux Philippines à la société chinoise Huaxin Building Materials < 600801.SS >, dans le cadre d’une opération qui pourrait rapporter au moins 807 millions de dollars.

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