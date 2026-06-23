((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: IP Group, SPS Commerce, Eagle Football Group, Deutsche Börse et UniCredit)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mardi à19 h 30 GMT:

** Le fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement SPS Commerce SPSC.O envisage une cession sous la pression d’investisseurs activistes, selon trois sources proches du dossier.

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** La femme d’affaires du monde du sport Michele Kang, qui occupe les fonctions de présidente-directrice générale d’Eagle Football Group EEFG.PA , a proposé de débourser 30 millions de dollars pour acquérir une participation de 88 % dans le cadre d’une opération qui comprend également un financement de 71 millions d’euros (81 millions de dollars) destiné à la restructuration de la dette du propriétaire du club de football français de l’Olympique lyonnais.

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** Deutsche Boerse DB1Gn.DE a demandé l’autorisation, en vertu des règles de l’UE en matière d’aides d’État, pour son acquisition record de 5,35 milliards d’euros (6 milliards de dollars) de la plateforme de transactions de fonds cotée à Amsterdam Allfunds ALLFG.AS , comme le révèle un document déposé auprès de la Commission européenne.

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** Le directeur général d’UniCredit CRDI.MI , Andrea Orcel, a déclaré mardi qu’il était plus probable que prévu initialement que la Banque centrale européenne déclare la banque italienne en position de contrôle de la Commerzbank CBKG.DE , compte tenu de la part qu’elle détenait à l’issue de son offre publique d’achat.

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** IP Group IPO.L , investisseur spécialisé dans les sciences en phase de démarrage, a annoncé mardi avoir rejeté une proposition de rachat l’évaluant à environ 613,1 millions de livres sterling (810 millions de dollars) émanant de son principal actionnaire, Railpen, estimant que l’offre « sous-évaluait considérablement » la société.

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** Le producteur de terres rares Energy Fuels < UUUU.A > va racheter l'allemand Vacuumschmelze dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur de 1,9 milliard de dollars, afin de devenir l'un des plus grands producteurs non chinois d'aimants utilisés dans les secteurs de l'aérospatiale, de la défense et des énergies renouvelables.

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** Private equity firm IG4 vise à finaliser une acquisition potentielle du producteur brésilien de sucre et d’éthanol Raizen < RAIZ4.SA > d’ici fin mars 2027, sous réserve d’une présentation réussie auprès des créanciers, ont déclaré lundi ses dirigeants à Reuters. nL1N42U0X7

** Singapore Telecommunications < STEL.SI > a annoncé avoir cédé une participation de 2,8 % dans la société de développement énergétique Gulf Development < GULF.BK >, cotée en Thaïlande, pour environ 1 milliard de dollars singapouriens (soit 773,16 millions de dollars), dans le but de redéployer ses capitaux. nL4N42V0BP

** Qualcomm < QCOM.O > est en pourparlers avancés en vue d’acquérir Modular Inc dans le cadre d’une opération valorisant le fabricant de puces d’IA à environ 4 milliards de dollars, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL4N42U1OQ