Mondial-2026: la course aux buts de Messi et Mbappé sublime Ronaldo, pas Kane

Cristiano Ronaldo inscrit son deuxième but lors du match remporté par le Portugal (5-0) face à l'Ouzbekistan le 23 juin 2026 à Houston. Critiqué après un premier match raté face à la RD Congo, objet d'un débat sur sa place de titulaire inamovible en sélection, le buteur a répondu sur le terrain ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Critiqué après une première ratée face à la RD Congo (1-1), objet d'un débat sur son statut d'indéboulonnable en sélection, Cristiano Ronaldo a répondu par un doublé mardi à Houston contre l'Ouzbékistan, balayé 5-0 par le Portugal, désormais tout près des 16e de finale.

Autre scoreur scruté, Harry Kane, qui avait pourtant brillé avec un doublé contre la Croatie (4-2), est en revanche resté muet avec l'Angleterre face au Ghana. Un résultat nul (0-0) qui rapproche cependant les deux équipes de la phase à élimination directe.

. Kane, la rare imprécision

Il n'en a pas raté beaucoup des comme ça : parfaitement placé, comme toujours, pour reprendre de volée à six mètres des cages la tête de son coéquipier Nico O'Reilly renvoyée par la transversale, le meilleur buteur de l'histoire des Three Lions a envoyé le ballon dans les tribunes et non dans les filets. Un gros raté, à la 86e minute, qui a privé son équipe d'une deuxième victoire et donc du sésame pour les 16es.

L'incroyable raté d'Harry Kane à la 86e minute du match de l'Angleterre contre le Ghana le 23 juin 2026 à Foxborough, près de Boston ( AFP / FRANCK FIFE )

Ce n'est certainement que partie remise, car l'Angleterre conserve la première place du groupe L, à la faveur d'une meilleure différence de buts avec le Ghana qui compte 4 points également et peut aussi entrevoir la suite avec optimisme.

Les Black Stars ont souffert mais tenu en toute fin de match, car à l'origine de l'occasion en or de Kane, Bukayo Saka avait obligé Benjamin Asare à une parade. Puis dans le temps additionnel, le défenseur Kojo Peprah Oppong a sauvé sur sa ligne un coup de tête de Marc Guéhi.

Mais les Ghanéens ont aussi eu un temps fort en seconde période, avec une occasion ayant abouti à une décision arbitrale en leur défaveur, quand le gardien anglais Jordan Pickford, sorti de sa surface, et Prince Adu se sont percutés. C'est l'attaquant qui a été sanctionné, à l'ire de son banc.

L'autre rencontre du groupe L va offrir à la Croatie l'occasion de se relancer face au Panama (23h00 GMT) pour la 200e sélection de l'inoxydable Luka Modric, 40 ans.

. CR7, le frisson

A l'instar des superstars Lionel Messi et Kylian Mbappé la veille, "CR7" s'est offert un doublé, devenant à 41 ans et 138 jours le premier joueur de l'histoire à marquer lors de six Coupes du monde.

Le Portugal s'agitait autour de son cas, le premier match raté de l'icône nationale ayant relancé un débat inflammable autour de son statut en Seleçao.

Le fameux "Siuuu" de Cristiano Ronaldo, la manière particulière de célébrer ses buts de l'international portugais, le 23 juin 206 à Houston. A 41 ans et 138 jours, le buteur portugais s'est offert un doublé face à l'Ouzbekistan (5-0) ( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Face à l'Ouzbékistan balayé 5-0 mardi, Cristiano Ronaldo s'est employé à faire taire les critiques et à retrouver sa place à la table des géants.

Premier joueur à marquer lors de six coupes du monde - seul Messi a disputé autant de tournois planétaires que lui, mais l'Argentin était resté muet en 2010 -, la mégastar dont le nom a été acclamé par le public de Houston lors de l'annonce de la composition des équipes a ouvert le score dès la 6e minute puis doublé la mise à la 39e, ses 144e et 145e buts en 230 sélections.

Il a surtout mis fin à une disette qui sentait fort l'inéluctable déclin: le quintuple Ballon d'or restait sur dix matches sans but en grands tournois, Coupe du monde et Euro confondus. La suite dira s'il peut se mêler au grand feuilleton qui anime ce début de Coupe du monde.

En attendant les Portugais s'emparent avec autorité de la première place du groupe K. Mais ils pourraient la céder en soirée à la Colombie qu'une victoire face à la RD Congo enverrait en 16es.

. Deschamps, l'émotion

Au lendemain de la victoire contre l'Irak (3-0) synonyme de qualification pour les 16es, le sélectionneur de l'équipe de France a été endeuillé par le décès de sa mère et rentre en France pour assister à ses obsèques.

Conséquence: il ne dirigera pas les Bleus contre la Norvège vendredi lors du dernier match du groupe I, décisif pour l'attribution de la première place.

En son absence, c'est son adjoint, Guy Stéphan, qui a pris le relais jusqu'à son retour au camp de base des Bleus à Waltham (Massachusetts).

Mardi, une minute de silence a été observée en l'hommage à la mère de Didier Deschamps. "Toutes nos pensées vont à notre coach et à l'ensemble de sa famille. Vous n'êtes pas seuls", a écrit Kylian Mbappé, capitaine et meilleur buteur des Bleus, sur son compte Instagram.