Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT lundi:

** Le gouvernement hongrois a accepté de vendre sa participation de 54,34% dans le constructeur automobile RABA au groupe 4iG, a déclaré le ministère de l'Économie dans un communiqué.

** Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources < SCR.TO > a relevé son offre sur MEG Energy < MEG.TO >, cherchant à surenchérir sur Cenovus Energy < CVE.TO >.

** Blackstone < BX.N > a déclaré que son offre de 489 millions de livres (660,88 millions de dollars) pour le britannique Warehouse REIT < WHRW.L > est désormais inconditionnelle, ce qui rapproche le groupe américain de capital-investissement de la conclusion officielle de son rachat du spécialiste de la logistique.

** L'espagnol BBVA < BBVA.MC > a officiellement lancé une offre publique d'achat hostile de 14,8 milliards d'euros (17,34 milliards de dollars) sur son petit rival Sabadell < SABE.MC >.

** Tottenham Hotspur a déclaré que son actionnaire majoritaire avait reçu et rejeté deux manifestations d'intérêt préliminaires en vue d'un éventuel rachat et insiste sur le fait que le club de Premier League n'est pas à vendre.

** CatX et Cactus ont fusionné pour former ce qui sera, selon eux, la plus grande société de logiciels d'assurance des Bermudes.

** Renaud Guidée, directeur général d'Axa XL Reinsurance, s'est entretenu avec The Insurer lors du Rendez-Vous de cette année à Monte-Carlo, et a réfuté les spéculations selon lesquelles Axa serait sur le point de vendre son unité.

