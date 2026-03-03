((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: CRC Group, Ziff Davis, British International Investment, Fonds souverain de la Norvège; Mises à jour: Rosebank Industries, Senior Plc)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mardi:

** Le Groupe CRC a finalisé l' acquisition d'Euclid Transactional, le distributeur d'assurances en gros et spécialisées a déclaré.

** La société de financement du développement britannique British International Investment se prépare à prendre une participation majoritaire dans le producteur alimentaire zambien Zambeef, dans le cadre de ses efforts pour soutenir les entreprises qui contribuent à renforcer l'approvisionnement alimentaire dans la région, a déclaré à Reuters son responsable pour l'Afrique, Chris Chijiutomi.

** Ziff Davis < ZD.O > a déclaré qu'il allait vendre sa division Connectivité - l'unité derrière des marques telles que Ookla, Speedtest et Downdetector - à Accenture < ACN.N > pour un montant de 1,2 milliard de dollars en espèces.

** Le fonds souverain norvégien a accepté d'acheter une participation de 33,3 % dans un portefeuille d'actifs d'énergie renouvelable en Amérique du Nord.

** L 'investisseur britannique Rosebank Industries < ROSE.L > a déclaré qu'il achèterait deux entreprises industrielles basées aux États-Unis, MW Components et CPM, dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 3,05 milliards de dollars.

** Le fournisseur britannique de produits aérospatiaux Senior Plc < SNR.L > a déclaré avoir reçu une proposition de rachat de la part de la société d'investissement américaine Tinicum et de Blackstone < BX.N >, ce qui vient s'ajouter à une série d'approches de la part de prétendants potentiels au cours des derniers mois.

** La major pétrolière française TotalEnergies TTEF.PA a vendu à Allianz Global Investors ALVG.DE une participation de 50 % dans 11 projets de batteries en cours de construction en Allemagne, ont annoncé les deux sociétés, alors que l'intérêt pour le marché allemand des énergies renouvelables, qui connaît une croissance rapide, ne cesse de croître. nL6N3ZR0M2

** BlackRock BLK.N a vendu sa participation restante de 11,4 % dans la société énergétique espagnole Naturgy NTGY.MC pour 2,79 milliards d'euros (3,25 milliards de dollars), selon une déclaration de marché. nL1N3ZQ12B

** Un consortium soutenu par BlackRock s'efforce de compléter son acquisition des activités portuaires mondiales de CK Hutchison 0001.HK sans deux terminaux au Panama, après que les autorités aient saisi les actifs, a rapporté le Financial Times. nL4N3ZR0E6

** La société américaine de capital-investissement Thoma Bravo est en pourparlers avancés pour acheter le fournisseur de logistique WWEX Group afin de créer une entreprise de technologie de transport maritime d'une valeur de 12 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet. nL6N3ZR03S

** Amazon Data Services, filiale d'Amazon AMZN.O , acquiert le campus scientifique et technologique de l'université George Washington pour 427 millions de dollars, a annoncé l'université lundi, dans le cadre d'une expansion rapide de l'infrastructure destinée à soutenir l'intelligence artificielle. nL1N3ZQ1DJ

** Fidelis Insurance Holdings Limited a conclu un accord définitif pour racheter toutes les actions ordinaires restantes détenues par CVC Falcon Holdings, l'un de ses actionnaires fondateurs, pour un montant total de 163,4 millions de dollars.

