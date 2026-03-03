Arthur s'allie à Patrick Drahi pour racheter une chaîne de télé israélienne

Arthur à Paris le 5 octobre 2025. ( AFP / THOMAS SAMSON )

L'animateur-producteur français Arthur s'est allié au milliardaire franco-israélien Patrick Drahi pour racheter la chaîne de télévision israélienne Reshet 13 avec un autre investisseur, l'Américain John Paulson, ont-ils annoncé mardi dans un communiqué.

M. Drahi était déjà entré récemment au capital de cette chaîne, selon une annonce faite par cette dernière le 11 février. En Israël, il possède déjà la chaîne de télévision internationale i24 News, basée à Tel-Aviv.

Après cette première étape, "Arthur Essebag (le nom de famille de l'animateur-producteur, NDLR) et John Paulson rejoignent la transaction comme investisseurs aux côtés de Patrick Drahi", ce qui constitue "un tournant dans l'acquisition" de Reshet 13, ont indiqué les trois hommes dans un communiqué transmis à l'AFP.

Cela "constitue un changement dans la structure de la transaction et la renforce considérablement — tant sur le plan financier que stratégique", ont-ils poursuivi, en considérant "Israël comme une destination stratégique d'investissement".

Ils concluent en soulignant "leur attachement aux valeurs sionistes, au renforcement de l'économie israélienne et au maintien de médias puissants, libres et influents".

Lesté par une dette colossale, Altice, le groupe de M. Drahi, a dû vendre en 2024 la chaîne de télévision et la radio françaises BFMTV et RMC. En février, Reshet 13 n'a pas donné de détails sur la part de son capital acquise par M. Drahi, mais les médias israéliens évoquaient le chiffre de 15%.

Figure majeure du paysage audiovisuel français, Arthur est le fondateur du groupe de production Satisfaction. En septembre, il a sorti le livre "J'ai perdu un Bédouin dans Paris", pour dire "la solitude", le "sentiment d'abandon" et la "peur" des Français juifs face à "la montée de l'antisémitisme", dans le contexte de la guerre à Gaza.

En Israël, il existe cinq chaînes d'information, dont quatre privées.

Un projet de réforme de l'audiovisuel public présenté par le ministre des Communications Shlomo Karhi est au cœur des débats en Israël, le gouvernement voulant privatiser en partie le service public.

Certains médias israéliens ont vu dans l'achat de parts de la 13 par M. Drahi la main du Premier ministre Benjamin Netanyahu. La chaîne i24 en hébreu est considérée comme proche du gouvernement actuel, alors que la 13 a un ton en général plus critique sur la coalition de M. Netanyahu.