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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 15/05/2026 à 15:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13h30 GMT:

** Le fonds spéculatif Pershing Square de Bill Ackman dévoilera plus tard dans la journée une nouvelle position sur Microsoft, a déclaré l'investisseur milliardaire, estimant que le géant technologique affichait une “valorisation très attractive” après la récente baisse de son action.

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** Le groupe de luxe français LVMH < LVMH.PA > a accepté de céder la marque de mode Marc Jacobs à une coentreprise entre le gestionnaire de marques WHP Global et le groupe de confection G-III Apparel Group < GIII.O >, qui lèvent jusqu'à 850 millions de dollars pour financer l'opération, ont annoncé les sociétés jeudi.

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** La banque sud-coréenne Hana Bank va acquérir une participation de 1 000 milliards de wons (700 millions de dollars) dans Dunamu, l'opérateur de la plus grande bourse de cryptomonnaies du pays, a indiqué la société holding de la banque dans un communiqué réglementaire.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

G-III APPAREL GR
29,3425 USD NASDAQ -1,37%
LVMH
454,7500 EUR Euronext Paris -1,32%
MICROSOFT
422,0850 USD NASDAQ +3,09%
PERSH SQUA HLD
4 042,000 GBX LSE -0,44%
PERSH SQUA HLD
54,050 USD LSE -1,55%
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