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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13h30 GMT:

** Le fonds spéculatif Pershing Square de Bill Ackman dévoilera plus tard dans la journée une nouvelle position sur Microsoft, a déclaré l'investisseur milliardaire, estimant que le géant technologique affichait une “valorisation très attractive” après la récente baisse de son action.

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** Le groupe de luxe français LVMH < LVMH.PA > a accepté de céder la marque de mode Marc Jacobs à une coentreprise entre le gestionnaire de marques WHP Global et le groupe de confection G-III Apparel Group < GIII.O >, qui lèvent jusqu'à 850 millions de dollars pour financer l'opération, ont annoncé les sociétés jeudi.

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** La banque sud-coréenne Hana Bank va acquérir une participation de 1 000 milliards de wons (700 millions de dollars) dans Dunamu, l'opérateur de la plus grande bourse de cryptomonnaies du pays, a indiqué la société holding de la banque dans un communiqué réglementaire.

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