Wall Street ouvre en baisse sur fond de craintes inflationnistes

Des traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York

La Bourse de New York a ouvert ‌en baisse vendredi, les craintes inflationnistes en raison de la guerre au Moyen-Orient prenant le ​pas sur la reprise jusqu'alors impulsée par l'intelligence artificielle.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 330,12 points, soit 0,66%, à 49.733,34 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule ​de 0,94% à 7.430,96 points.

Le Nasdaq Composite cède 1,42%, soit 376,95 points, à 26.258,27.

Alors que la visite de Donald Trump ​en Chine s'est terminée vendredi, les déclarations ⁠du président américain ne permettent pas de savoir si Pékin, principal importateur de pétrole ‌iranien, pourrait user de son influence auprès de Téhéran pour mettre fin au conflit avec les Etats-Unis.

À l'absence d'avancée sur le plan diplomatique s'ajoutent les ​données économiques publiées cette semaine ‌qui accentuent les craintes inflationnistes en répercussion du conflit en Iran, ⁠minant un peu plus le moral des investisseurs.

"Les marchés réagissent à certaines données récentes sur l'inflation, qui ont pu être légèrement supérieures aux prévisions, ainsi qu'à la relative robustesse persistante de ⁠l'économie", a déclaré ‌Kiran Ganesh, stratège multi-actifs chez UBS Global Wealth Management.

En conséquence, les marchés anticipent ⁠le risque que les banques centrales puissent juger nécessaire de relever les taux d'intérêt.

L'activité ‌manufacturière dans la région de New York a toutefois progressé de manière inattendue ⁠en mai, son indice "Empire State" passant à +19,6 après +11,0 en avril, tandis ⁠que les économistes interrogés ‌par Reuters tablaient sur +7,5.

La production industrielle aux États-Unis a par ailleurs augmenté de 0,7% en avril ​alors que les analystes tablaient sur +0,3%, après ‌une baisse de -0,3% en mars.

Aux valeurs, Boeing perd près de 3% après que Donald Trump a déclaré que la Chine ​avait accepté d'acheter 200 appareils de l'avionneur américain, avec un engagement potentiel pouvant aller jusqu'à 750 appareils, alors que des informations de presse avaient auparavant fait état d'une ⁠commande de 500 avions ou plus de la part de la Chine.

Le président américain a indiqué que ces avions seraient équipés de moteurs General Electric, qui pour sa part perd 1,72%.

L'action Microsoft progresse de 1,5%, le fonds spéculatif Pershing Square du milliardaire américain Bill Ackman ayant dévoilé vendredi une nouvelle prise de participation, invoquant une valorisation "convaincante".

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(Rédigé par Coralie Lamarque)