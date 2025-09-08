((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Mediobanca)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1930 GMT lundi:

** Monte dei Paschi di Siena BPMPS.MI a obtenu 62% de Mediobanca MDBI.MI , ont montré les données de la bourse lundi, ouvrant la voie à un remaniement de la cible de l'offre où le directeur général de longue date Alberto Nagel se prépare à quitter ses fonctions. nL5N3UV1ED

** SpaceX, la société d'Elon Musk, a déclaré qu'elle achèterait des licences de spectre sans fil à EchoStar <SATS.O > pour son réseau de satellites Starlink pour environ 17 milliards de dollars, le dernier accord majeur crucial pour la connectivité 5G. nL3N3UV0Q6

** TDR Capital a déclaré avoir accepté de vendre sa participation dans David Lloyd Leisure à un véhicule de continuation nouvellement formé qui prendra le contrôle majoritaire de la chaîne de clubs de santé et de fitness.

** Le distributeur de chaussures Dick's Sporting Goods < DKS.N > a déclaré avoir finalisé l'acquisition de Foot Locker pour un montant de 2,4 milliards de dollars. nL6N3US0KU

** La banque américaine PNC Financial < PNC.N > a déclaré qu'elle achèterait sa rivale plus petite FirstBank Holding dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions de 4,1 milliards de dollars, se développant ainsi sur les marchés à croissance rapide du Colorado et de l'Arizona. nL3N3UV0TP

** Nutrien < NTR.TO > a déclaré qu'elle vendrait sa participation de 50 % dans le producteur d'azote argentin Profertil pour 600 millions de dollars, alors que le premier producteur mondial de potasse se détourne de l'Amérique du Sud.

** Le gouvernement hongrois a accepté de vendre sa participation de 54,34% dans le constructeur automobile RABA au groupe 4iG, a déclaré le ministère de l'économie dans un communiqué.

** Le producteur canadien de pétrole et de gaz Strathcona Resources < SCR.TO > a relevé son offre d'achat de MEG Energy < MEG.TO >, cherchant à surpasser Cenovus Energy < CVE.TO >. nL3N3UV0J6

** Blackstone < BX.N > a déclaré que son offre de 489 millions de livres (660,88 millions de dollars) pour le britannique Warehouse REIT < WHRW.L > est désormais inconditionnelle, ce qui rapproche le groupe américain de capital-investissement de la conclusion officielle de son rachat du spécialiste de la logistique. nL3N3UV0FX

** L'espagnol BBVA < BBVA.MC > a officiellement lancé une offre publique d'achat hostile de 14,8 milliards d'euros (17,34 milliards de dollars) sur son petit rival Sabadell < SABE.MC >. nL5N3UV077

** Tottenham Hotspur a déclaré que son actionnaire majoritaire avait reçu et rejeté deux manifestations d'intérêt préliminaires en vue d'un éventuel rachat et insiste sur le fait que le club de Premier League n'est pas à vendre. nL2N3UV00D

** CatX et Cactus ont fusionné pour former ce qui sera, selon eux, la plus grande société de logiciels d'assurance des Bermudes. nL6N3US0R5

** Renaud Guidée, directeur général d'Axa XL Reinsurance, s'est entretenu avec The Insurer lors du Rendez-Vous de cette année à Monte-Carlo, et a réfuté les spéculations selon lesquelles Axa serait sur le point de vendre son unité. nL6N3UU010