Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 0930 GMT mardi:

** Le japonais Nippon Steel 5401.T a déclaré avoir acheté une participation de 30% dans le projet de minerai de fer Kami au Canada, formant une coentreprise avec l'australien Champion Iron CIA.AX et Sojitz 2768.T pour s'assurer des approvisionnements en minerai de haute qualité pour le fer à réduction directe. nL2N3VH09A

** TKMS, l'entreprise de défense que le conglomérat allemand Thyssenkrupp souhaite séparer cet automne, prévoit d'augmenter sa marge bénéficiaire à plus de 7% pour combler l'écart avec ses rivaux, en misant sur l'augmentation de la demande militaire dans un contexte de craintes d'agression russe. nL5N3VH098

** Le producteur australien de gaz naturel Tamboran Resources TBN.AX a conclu un accord pour acquérir la société irlandaise de pétrole et de gaz Falcon Oil & Gas FO.V dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions évaluée à 239 millions de dollars canadiens (171,81 millions de dollars), ont annoncé les deux sociétés. nL6N3VH0G0

** Le fabricant de cosmétiques Coty COTY.N a lancé un examen stratégique de ses activités de beauté grand public, a-t-il déclaré, car il prévoit de se concentrer sur l'unité des parfums, plus rentable. nL3N3VH0DI

** Le groupe australien Seven West Media SWM.AX a annoncé qu'il allait fusionner avec Southern Cross Media SXL.AX pour créer un groupe de médias métropolitains et régionaux de 417 millions de dollars australiens (273,97 millions de dollars) afin de mieux faire face à la concurrence des plateformes de diffusion en continu. nL3N3VG1I6

** Turkish Airlines THYAO.IS et Gulf Air, la compagnie nationale du Bahreïn, ont signé un protocole d'accord pour stimuler la coopération, a déclaré la compagnie nationale turque, ajoutant que l'accord visait à stimuler la croissance mutuelle et le développement des affaires. nL5N3VH0BD

** Le Koweït a commencé à accepter des offres pour une émission d'obligations en trois parties, libellées en dollars américains, avec des échéances de 3 ans, 5 ans et 10 ans, a rapporté le service d'information sur les revenus fixes IFR.

** Vopak VOPA.AS a conclu un accord exclusif avec la société de transport maritime Seapeak pour fournir une unité flottante et de regazéification pour son projet de terminal d'importation de gaz naturel liquéfié en Australie, a rapporté la société néerlandaise de stockage de réservoirs. nL6N3VH06P