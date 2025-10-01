 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ligue des champions: le PSG marque son territoire à Barcelone
information fournie par AFP 01/10/2025 à 23:02

Senny Mayulu (N24) marque le but du Paris SG mercredi soir à Barcelone en Ligue des champions. ( AFP / Josep LAGO )

Senny Mayulu (N24) marque le but du Paris SG mercredi soir à Barcelone en Ligue des champions. ( AFP / Josep LAGO )

En champion d'Europe, le Paris SG est allé gagner sur la pelouse du FC Barcelone mercredi (2-1) pour la deuxième journée de Ligue des champions, marquant les esprits dans ce match très attendu.

Dans le duel de deux des équipes les plus séduisantes d'Europe, qui s'étaient ratées en finale le 31 mai dernier (Barça éliminé par l'Inter en demies), chacune voulait marquer son territoire. Et c'est Paris qui a raflé la mise, émargeant désormais à six points en deux matches, laissant son adversaire du soir à trois unités.

Pourtant sans Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué blessés, et avec ses trois milieux titulaires passés par des pépins physiques ces derniers jours, le PSG était handicapé.

Contre un Barça qui avait aussi son lot de forfaits, mais a profité du retour du deuxième au Ballon d'Or Lamine Yamal, le PSG a réalisé une performance d'abord solide puis spectaculaire et a montré pourquoi il a été sacré champion d'Europe au printemps. Car quelle autre équipe pouvait rendre au Barça un pressing de cette intensité, voire le dominer complètement par séquences ?

Lamine Yamal a d'emblée montré qu'il voulait imprimer sa marque sur le match. Dès la 2e minute, il a dribblé plusieurs Parisiens et soulevé l'enthousiasme du public, prêt à s'emballer pour son numéro 10.

Mais Nuno Mendes, lui même 8e au Ballon d'Or, a vite répondu en venant lui subtiliser le ballon dans la surface (7e).

Les Parisiens ont essuyé plusieurs vagues barcelonaises, obligeant par exemple Illya Zabarnyi, le remplaçant de Marquinhos, à sauver sur la ligne un tir de Ferran Torres à l'issue d'un beau mouvement barcelonais (14e). Lucas Chevalier avait raté sa sortie.

Le défenseur du Paris SG Nuno Mendes aux prises avec le Barcelonais Frenkie De Jong mercredi lors de la deuxième journée de Ligue des champions. ( AFP / Lluis GENE )

Le défenseur du Paris SG Nuno Mendes aux prises avec le Barcelonais Frenkie De Jong mercredi lors de la deuxième journée de Ligue des champions. ( AFP / Lluis GENE )

Mais Torres a ensuite réussi à convertir une nouvelle belle action collective, sur une passe lumineuse de Marcus Rashford, toujours ravi de faire mal au PSG (19e). Vitinha, pas toujours à son aise mercredi après sa sortie prématurée contre Auxerre samedi dernier, avait permis le départ de l'action en ratant une passe.

- Mendes funambule -

On a cru ensuite que ce serait au tour d'un autre crack, Lamine Yamal, de faire un cadeau, avec une glissade qui a lancé Bradley Barcola vers le but. Mais l'ancien Lyonnais a poussé son ballon trop loin. Remuant comme toujours dans la rencontre, il a été trop imprécis, tirant bien au-dessus du but après avoir dribblé la défense (42e) ou trop sur le gardien (53e).

Le PSG est néanmoins bien revenu dans le match, par son pressing, ses permutations, ses projections, quand bien même Joao Neves au milieu avait dû déclarer forfait au tout dernier moment, au profit de Warren Zaïre-Emery.

C'est Nuno Mendes qui a été le détonateur de l'égalisation, se payant un raid au milieu de l'équipe barcelonaise avant d'alerter Senny Mayulu. Le "titi" de 19 ans a fait preuve d'un sang-froid impressionnant pour tromper Szscesny (38e), lui qui avait inscrit le dernier but de la finale du 31 mai.

En deuxième mi-temps, le ballon a circulé d'une surface à l'autre, avec plusieurs coups de chaud de part et d'autre. Ibrahim Mbaye, auteur à 17 ans d'un bon match à ce niveau pourtant très élevé, ou encore Fabian Ruiz ont pu frapper au but, en vain. Surtout, Lee Kang-in a trouvé le poteau (84e). Mais c'est Gonçalo Ramos qui a forcé la décision en reprenant une passe millimétrée de Hakimi, toujours au four et au moulin (2-1, 90e).

Le Parisien Bradley Barcola est tout près de marquer un but au gardien de Barcelone Wojciech Szczesny, mais l'action n'ira pas au bout. ( AFP / Lluis GENE )

Le Parisien Bradley Barcola est tout près de marquer un but au gardien de Barcelone Wojciech Szczesny, mais l'action n'ira pas au bout. ( AFP / Lluis GENE )

Le Barça a aussi eu des occasions franches, et le PSG a pu remercier Achraf Hakimi, cette fois, qui a contré un tir de Dani Olmo, après un renvoi dans l'axe de Zabarnyi (64e). En funambule, Nuno Mendes a aussi frôlé l'exclusion sur une faute sur Yamal, que Michael Oliver aurait pu sanctionner d'un deuxième carton jaune, sans scandale.

Lamine Yamal a globalement semblé un peu juste pour exprimer son talent sur toute une rencontre. Pour répondre à ses coups d'éclat, les 2.500 supporters parisiens, nichés en haut d'un virage, ont lancé des "Ousmane Ballon d'Or". Et sont repartis ravis de leur virée barcelonaise.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Nuno Mendes : « On croit toujours en nous »
    Nuno Mendes : « On croit toujours en nous »
    information fournie par So Foot 01.10.2025 23:53 

    Le TGV portugais. Superbe passeur décisif sur la pelouse du FC Barcelone ce mercredi soir, Nuno Mendes s’est exprimé pour Canal+ après la rencontre, remportée par le PSG (1-2) : « C’était un bon match, un match serré. Nous, on croit toujours en nous. On a des joueurs ... Lire la suite

  • Senny Mayulu : « On a gardé la tête froide »
    Senny Mayulu : « On a gardé la tête froide »
    information fournie par So Foot 01.10.2025 23:28 

    Dix-neuf ans et déjà buteur en finale de C1 contre l’Inter, puis à Montjuïc face au Barça. Titularisé et auteur du but de l’égalisation ce mercredi soir à Barcelone, Senny Mayulu a participé au succès parisien (1-2), et il s’est félicité de cette performance au ... Lire la suite

  • Villarreal accroche la Juve, De Bruyne et Højlund brillent, Arsenal et Dortmund l’emportent
    Villarreal accroche la Juve, De Bruyne et Højlund brillent, Arsenal et Dortmund l’emportent
    information fournie par So Foot 01.10.2025 23:17 

    Paris a conquis Barcelone (1-2), Monaco a pris un point à domicile contre Manchester City (2-2). Et dans les autres matchs de la soirée, alors ? Kevin De Bruyne au service, Rasmus Højlund à la finition : face au Sporting, le schéma a fonctionné deux fois (36 e ... Lire la suite

  • Wall Street termine en hausse malgré le rapport ADP et le "shutdown"
    Wall Street termine en hausse malgré le rapport ADP et le "shutdown"
    information fournie par Reuters 01.10.2025 23:16 

    par Sinéad Carew et Niket Nishant La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée notamment par le secteur de la santé malgré la publication d'une enquête faisant état d'une destruction surprise des emplois aux Etats-Unis et l'incertitude qui règne au lendemain ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank