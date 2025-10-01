Wall Street termine en hausse malgré le rapport ADP et le "shutdown"

Wall Street termine en hausse malgré le rapport ADP et le "shutdown"

par Sinéad Carew et Niket Nishant

La Bourse de New York a fini en hausse mercredi, portée notamment par le secteur de la santé malgré la publication d'une enquête faisant état d'une destruction surprise des emplois aux Etats-Unis et l'incertitude qui règne au lendemain du "shutdown" de l'administration américaine.

L'indice Dow Jones a gagné 0,09%, ou 43,21 points, à 46.441,10 points.0,34% Le Standard & Poor's 500, plus large, a pris 22,74 points, soit à 6.711,20 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 95,15 points, soit 0,42% à 22.755,157 points.

L'enquête mensuelle du cabinet ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait, contre toute attente, détruit 32.000 postes en septembre, tandis que le chiffre du mois d'août a été révisé pour afficher -3.000, contre +54.000 initialement estimé.

Cette statistique confirme les craintes d'un ralentissement du marché du travail alors que la publication vendredi de l'indicateur mensuel du département du Travail sur les créations d'emplois, le taux de chômage et l'évolution des salaires sont désormais menacés par une éventuelle prolongation du "shutdown".

Alors que Wall Street avait ouvert en baisse, les marchés sont revenus dans le vert en cours de séance, le compartiment de la santé, porté par les laboratoires pharmaceutiques, est celui des onze secteurs majeurs du S&P-500 qui a le plus progressé.

"La journée d'hier a été un catalyseur pour le secteur de la santé", a déclaré Lara Castleton, responsable de la construction et de la stratégie de portefeuille pour les Etats-Unis chez Janus Henderson Investors.

Les entreprises du secteur pharmaceutique ont progressé après l'annonce mardi du président américain Donald Trump d'un accord avec Pfizer sur la baisse des prix de tous ses médicaments vendus dans le cadre du programme d'assurance maladie "Medicaid" aux Etats-Unis.

Le secteur de la technologie a également progressé.

Aux valeurs, AESa bondi après que le Financial Times a rapporté mardi que Global Infrastructure Partners, détenu par BlackRock, était sur le point de conclure un accord de 38 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de services publics.

Corteva a baissé après avoir annoncé mercredi qu'elle allait scinder ses activités semences et pesticides en deux sociétés distinctes cotées en Bourse.

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants: NYSE Nasdaq Résumé synthétique du marché........... 25 plus forts volumes.................. Plus fortes hausses en %............... Plus fortes baisses en %............... Guide des indices boursiers américains.... Statistiques du marché...................... Emprunt de référence à 10 ans .............. Guide des indices sectoriels américains... Guide des marchés actions américains...... Indices Dow Jones.......................... Indices S&P................. Valeurs ex-dividende........................... Prévisions pour le Dow Jones et le S&P ..

(Avec Stephen Culp et Sukriti Gupta ; version française Camille Raynaud)