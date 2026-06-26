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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 11:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 09h30 GMT:

** ON Semiconductor Corp < ON.O > a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d’acquérir Synaptics < SYNA.O > dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 7 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, sa plus importante acquisition à ce jour, alors que le fabricant de puces cherche à renforcer sa présence sur le marché des appareils dotés d’intelligence artificielle et de ce que l’on appelle l’“IA physique”. nL4N42X204

** King Risk Partners a racheté Perry Insurance Agency, une agence d’assurance basée à North Andover, dans le Massachusetts, a annoncé jeudi cette société de courtage américaine.

nL6N42X0TI

** La société texane Higginbotham a racheté Turbeville Insurance Agency, un courtier indépendant basé à Columbia, en Caroline du Sud, qui compte quatre agences dans tout l’État, tout en s’étendant dans le sud de la Géorgie grâce à l’acquisition de Blanton & Griffin. nL6N42X18D

Fusions / Acquisitions

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ON SEMICONDUCTOR
118,7400 USD NASDAQ +2,59%
SYNAPTICS
125,6200 USD NASDAQ -3,45%
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