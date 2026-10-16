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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 16:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'AkzoNobel et de Panzani)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées vendredi à 14 h 00 GMT:

** Le fabricant de peinture Dulux, AkzoNobel AKZO.AS , et son homologue américain Axalta Coating Systems AXTA.N ont proposé des mesures correctives afin d’obtenir l’autorisation de l’UE en matière de concurrence pour leur fusion de 25 milliards de dollars, selon un document déposé auprès de la Commission européenne.

nL6N4620TE

** Le fabricant français de pâtes Panzani et le portugais Cerealis sont en négociations exclusives en vue de regrouper leurs activités dans le cadre d'une opération valorisant l'entité issue de la fusion à environ 1,8 milliard d'euros, ont-ils indiqué.

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** UniCredit CRDI.MI , la deuxième banque italienne, a déclaré que la Banque centrale européenne l’avait autorisée à prendre le contrôle de Commerzbank CBKG.DE , après qu’une offre publique d’achat hostile menée à bien en juillet a porté sa participation dans son rival allemand à 48%.

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** CCC Intelligent Solutions CCC.O a annoncé avoir accepté d’être rachetée par un consortium de sociétés d’investissement privées mené par GTCR et comprenant Elliott Investment Management, dans le cadre d’une opération de privatisation évaluée à 6,1 milliards de dollars.

nL4N46119D

** La ministre britannique de la Culture, Lisa Nandy, a déclaré qu’elle ne soumettrait pas le projet d’acquisition du Telegraph Media Group par Axel Springer à une enquête plus approfondie en matière de concurrence, ouvrant ainsi la voie à la conclusion de l’opération.

nS8N42N078

** La société de cybersécurité Proofpoint, détenue par Thoma Bravo, va racheter la société de sécurité des données Varonis Systems VRNS.O dans le cadre d’une transaction entièrement en numéraire évaluée à environ 6,3 milliards de dollars, ont annoncé les deux entreprises.

Fusions / Acquisitions

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