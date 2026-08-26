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Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées mercredi à 09h30 GMT:

** La banque française BNP Paribas BNPP.PA et la banque sud-coréenne KB Kookmin Bank mènent chacune des négociations distinctes en vue d'acquérir, en tant qu'investisseurs stratégiques, une participation d'au moins 15 % dans la banque vietnamienne Techcombank TCB.HM , dans le cadre d'une opération qui pourrait atteindre 2 milliards de dollars, ont indiqué deux sources.

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** Le promoteur immobilier Ingenia Communities INA.AX a proposé de racheter Peet PPC.AX dans le cadre d’une opération valorisant le promoteur immobilier résidentiel à 992,5 millions de dollars australiens (soit 710,93 millions de dollars), afin de renforcer sa présence sur le marché immobilier résidentiel australien.

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** FleetPartners FPR.AX a annoncé avoir reçu une offre de 813,1 millions de dollars australiens (582,3 millions de dollars) de la part d’un consortium mené par la société japonaise Sumitomo Corp 8053.T , ce qui en fait le quatrième soumissionnaire pour la société australienne de location de véhicules en moins d’un mois.

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** La société indienne Tilaknagar Industries TILK.NS est ouverte à une nouvelle transaction d’envergure après avoir racheté pour près de 500 millions de dollars la marque de whisky Imperial Blue à Pernod Ricard PERP.PA , a déclaré un haut responsable, alors que la consolidation s’accélère sur le marché indien des spiritueux.

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