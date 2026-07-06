((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Rosatom, Lockheed Martin, J. Safra Sarasin; Mises à jour: Fincantieri, Solstice Advanced Materials)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** Le constructeur naval italien Fincantieri < FCT.MI > a conclu des accords en vue d'acquérir quatre sociétés italiennes spécialisées dans les technologies sous-marines pour un investissement initial d'environ 600 millions d'euros (685,1 millions de dollars). nL6N4380M6

** La société nucléaire d'État russe Rosatom va acquérir une participation majoritaire dans le groupe logistique russe Delo auprès de l'homme d'affaires Sergueï Chichkarev, ont rapporté les agences de presse russes, citant le directeur général de Rosatom, Alexeï Likhachev. nS8N42Y08D

** Solstice Advanced Materials < SOLS.O >, société issue de la scission de Honeywell, a annoncé qu’elle allait racheter Element Solutions < ESI.N > pour environ 14,5 milliards de dollars, dette comprise, dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions. nL4N4380RV

** Lockheed Martin < LMT.N > va racheter la société de défense navale Ultra Maritime à Advent pour 3,45 milliards de dollars, a annoncé la société de capital-investissement.

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** La banque privée suisse J. Safra Sarasin a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la participation restante dans la banque danoise Saxo Bank détenue indirectement par Kim Fournais, soit environ 28,69 % de la société. nL8N4380NK

** Le plus grand groupe européen de technologies de défense, Thales < TCFP.PA >, a annoncé avoir conclu un accord en vue de prendre une participation majoritaire dans la société spécialisée dans les drones Exail < EXA.PA >, afin de renforcer sa présence sur le marché en pleine expansion des drones sous-marins militaires. nL1N43803K

** La banque néerlandaise ING < INGA.AS > a annoncé qu’elle allait acquérir une participation d’environ 40 % dans la banque espagnole Singular Bank auprès de la société de capital-investissement Warburg Pincus, pour un montant non divulgué, dans le but de développer ses divisions de banque privée et de gestion de patrimoine sur l’ensemble de ses marchés. nL1N438042

** Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis < NOVN.S > a annoncé avoir conclu un accord en vue d’acquérir la société de biotechnologie britannique Myricx Bio pour un montant pouvant atteindre 1,5 milliard de dollars, une transaction qui devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.

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** Genesis Minerals < GMD.AX > a lancé une offre d’environ 5,6 milliards de dollars australiens (3,9 milliards de dollars) sur Vault Minerals < VAU.AX >, surpassant ainsi l’offre existante de Regis Resources < RRL.AX >, alors que la flambée des cours de l’or alimente une vague de consolidation dans le secteur minier australien. nL1N437055

** La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet < EZJ.L > a donné son accord de principe à une offre publique d’achat améliorée de la société d’investissement américaine Castlelake, qui valorise la compagnie à hauteur de 5,5 milliards de livres sterling (7,34 milliards de dollars), a-t-elle annoncé dimanche, ce qui pourrait bouleverser le secteur aérien européen. nL1N43703B