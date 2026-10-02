((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: JD.com, SEFE, Nexfibre; mises à jour: Abogen)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées vendredi à 13h30 GMT:

** Italgas, le plus grand distributeur de gaz d'Europe, a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 22,5 % dans la société portugaise de distribution de gaz Floene auprès des sociétés japonaises Marubeni 8002.T et Toho Gas 9533.T pour un montant d'environ 120 millions d'euros. nL6N45M13C

** AstraZeneca AZN.L et Daiichi Sankyo 4568.T ont conclu un accord de collaboration clinique avec Summit Therapeutics

SMMT.O afin de tester leur médicament anticancéreux, le Datroway, en association avec l’ivonescimab de Summit sur plusieurs types de tumeurs, notamment les cancers du poumon et du sein. nL6N45O0C1

** La société chinoise de biotechnologie Abogen a annoncé vendredi avoir signé un accord de licence d'une valeur pouvant atteindre 7,8 milliards de dollars avec Novartis NOVN.S pour développer des thérapies à base d'ARN messager, soulignant l'intérêt croissant du laboratoire pharmaceutique suisse pour cette nouvelle classe de traitements. nL4N45O0D4

** Le président du groupe SK, Chey Tae-won, va céder une participation de 2,26 % dans SK Corp pour environ 944 milliards de wons (699,5 millions de dollars) afin de financer un accord de divorce, bien qu’il reste le principal actionnaire de la société holding du conglomérat sud-coréen, a indiqué vendredi la société. nL1N45O06F

** BAE Systems BAES.L figure parmi les soumissionnaires potentiels qui en sont aux premières étapes de l'étude d'une offre sur Robin Radar Systems, ont déclaré à Reuters trois personnes proches du dossier, dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes opérations du secteur européen de la défense depuis l'année dernière. nL6N45O0CM

** Le premier assureur italien, Generali GASI.MI , a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir une participation de 9,9 % dans la banque espagnole Banco de Crédito Cooperativo, pour un montant total de 150 millions d'euros. nL6N45O0HH

** La société indienne Shyam Metalics and Energy SHYE.NS a annoncé avoir signé un accord avec le gouvernement du Maharashtra pour investir 500 milliards de roupies (5,19 milliards de dollars) dans la construction d’une aciérie dans cet État de l’ouest du pays. nL4N45O0HM

** Le géant chinois du commerce électronique JD.com

9618.HK devrait obtenir l’accord de l’Union européenne pour son offre de rachat de 2,5 milliards de dollars sur le distributeur allemand d’électronique Ceconomy CECG.DE après avoir ajusté ses mesures correctives afin de répondre aux préoccupations des régulateurs, a déclaré une source proche du dossier. nL1N45O0CB

** La société publique allemande SEFE collabore avec la banque d’investissement Lazard LAZ.N afin d’étudier les options envisageables dans le cadre des efforts de Berlin visant à céder le groupe énergétique, ont déclaré deux sources proches du dossier, alors que les efforts visant à redessiner le paysage énergétique du pays s’intensifient. nL8N45O13H

** L'Autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA) a déclaré vendredi que le projet d'acquisition de Netomnia par Nexfibre pourrait réduire considérablement la concurrence, ajoutant qu'elle aurait préféré que ce soit CityFibre qui rachète l'opérateur de haut débit par fibre optique.

nL4N45O0AB