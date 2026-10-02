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L'homme d'affaires Thierry Ehrmann (Artprice) condamné à 4 mois ferme pour menace de mort
information fournie par AFP 02/10/2026 à 18:58

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L'artiste plasticien et homme d'affaires Thierry Ehrmann face à la presse dans sa "Demeure du Chaos" le 13 septembre 2006 à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, dans le Rhône ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'artiste plasticien et homme d'affaires Thierry Ehrmann face à la presse dans sa "Demeure du Chaos" le 13 septembre 2006 à Saint-Romain-au-Mont-d'Or, dans le Rhône ( AFP / JEFF PACHOUD )

L'homme d'affaires et sculpteur iconoclaste Thierry Ehrmann a été condamné jeudi à quatre mois de prison ferme pour avoir menacé de mort le maire de la commune proche de Lyon où est installé son musée, objet d'un combat judiciaire depuis plus de 20 ans.

Le tribunal correctionnel de Lyon est allé nettement plus loin que le parquet qui avait requis 12 mois avec sursis lors de l'audience du 21 septembre contre Thierry Ehrmann, fondateur et PDG d'Artprice, leader mondial de la cotation du marché de l'art, a indiqué vendredi à l'AFP l'avocat du maire de Saint-Romain-au-Mont-d'Or, Me Arnaud Paturat.

Thierry Ehrmann était accusé d'avoir lancé des menaces de mort en septembre 2025 contre Guillaume Malot, édile de cette petite commune cossue de l'ouest lyonnais, une scène filmée devant un commerce du centre-ville.

"Nous saluons cette décision, il est important de montrer que les menaces contre les élus ne restent pas sans réponse pénale", a réagi Me Paturat, ajoutant que le maire "pourra désormais passer à autre chose".

Thierry Ehrmann, qui nie avoir proféré ces menaces, a regretté auprès de l'AFP avoir été condamné "sur la base d'un enregistrement inaudible" et a annoncé son intention de faire appel.

Atteint d'une maladie neurodégénérative qui lui donne de son propre aveu "une créativité et une force extraordinaire", Thierry Ehrmann a créé la "Demeure du Chaos", un musée privé à ciel ouvert composé de plus de 6.000 oeuvres, quasi-exclusivement les siennes.

Les sculptures de métal rouillé y côtoient manifestes dadaïstes et situationnistes, idéogrammes chinois et portraits rupestres au pochoir d'artistes, dirigeants, dictateurs ou terroristes. Les murs d'enceinte de cet ensemble extravagant sont noircis et maculés de portraits et inscriptions libertaires.

Le conflit avec la mairie remonte à 2004, lorsque le maire de l'époque avait poursuivi Thierry Ehrmann pour non-respect du code de l'urbanisme. Il s'est conclu en 2025 quand le ministère de la Culture a reconnu la Demeure du Chaos comme "une oeuvre d'art totale", au même titre que le Palais idéal du facteur Cheval.

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